Justiția din Franța, zguduită de proteste. Ion Cristoiu: „În urma uciderii unui copil, întrebarea principală este cine îi judecă pe judecători”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Justiția din Franța este zguduită de proteste după ce un copil a fost ucis. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „La toate televiziunile de știri s-a acordat o atenție deosebită pe chestiunea dezbaterii din Parlament. S-au luat fragmente din discursuri, dar nu au fost invitați în studio politicienii. Au fost chemați specialiști. Deci am văzut uriașa atenție acordată Parlamentului. Lăsăm la o parte faptul că a fost ședință de Guvern, că s-a pronunțat Macron… Dar au fost demonstrații în fața tuturor Curților de Apel.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Justiția din Franța este zguduită de proteste după ce un copil a fost ucis. Acesta a început prin a prezenta cazul unei fetițe de 11 ani, violată și ucisă de tatăl unei prietene. Jurnalistul afirmă că mobilizarea uriașă este tipică unei societăți civile foarte puternice. Pentru că mai erau 20 de plângeri împotriva aceluiași individ, judecătorii din Franța au fost audiați. Mai mult de atât, pentru problemele din justiție, atât Ministrul de Interne, cât și premierul francez au dat declarații în fața Parlamentului.