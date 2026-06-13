Justiția din Franța, zguduită de proteste. Ion Cristoiu: „În urma uciderii unui copil, întrebarea principală este cine îi judecă pe judecători”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Justiția din Franța este zguduită de proteste după ce un copil a fost ucis. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Justiția din Franța este zguduită de proteste după ce un copil a fost ucis. Acesta a început prin a prezenta cazul unei fetițe de 11 ani, violată și ucisă de tatăl unei prietene. Jurnalistul afirmă că mobilizarea uriașă este tipică unei societăți civile foarte puternice. Pentru că mai erau 20 de plângeri împotriva aceluiași individ, judecătorii din Franța au fost audiați. Mai mult de atât, pentru problemele din justiție, atât Ministrul de Interne, cât și premierul francez au dat declarații în fața Parlamentului.
„În nicio dezbatere din televiziunile franceze nu intervin politicienii. Este cazul acesta cu fata de 11 ani care a fost ucisă. Aici vei vedea încă o uriașă mobilizare tipică unei societăți civile foarte puternice. Deci ea a fost violată de tatăl unei prietene și omorâtă de respectivul. Nu avea cazier, deși erau 20 de plângeri în ultima perioadă împotriva lui. S-a făcut imediat o cercetare, s-a descoperit că sunt 70.000 de plângeri de viol în Franța împotriva unor tipi de genul, în care nu s-au luat măsuri. Și a pornit în Franța o nebunie cu tema, cu întrebarea cine îi judecă pe judecători? În primul rând, nu s-a politizat subiectul. Este foarte important pentru democrație. Parlamentul a ținut ședință specială. Deci la ei când este, cum ar fi fost la noi cu drona, ședință specială în Parlament. A venit premierul în Parlament. Am văzut că la noi îl invită, dar premierul n-are nicio treabă. A venit Premierul, pe lângă Ministrul de Interne, să dea socoteală. La toate televiziunile de știri s-a acordat o atenție deosebită pe chestiunea dezbaterii din Parlament. S-au luat fragmente din discursuri, dar nu au fost invitați în studio politicienii. Au fost chemați specialiști. Deci am văzut uriașa atenție acordată Parlamentului. Lăsăm la o parte faptul că a fost ședință de Guvern, că s-a pronunțat Macron… Dar au fost demonstrații în fața tuturor Curților de Apel.”, a explicat jurnalistul.