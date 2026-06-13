Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Justiția din Franța, zguduită de proteste. Ion Cristoiu: „În urma uciderii unui copil, întrebarea principală este cine îi judecă pe judecători”

Justiția din Franța, zguduită de proteste. Ion Cristoiu: „În urma uciderii unui copil, întrebarea principală este cine îi judecă pe judecători”

Andrei Rosz
Justiția din Franța, zguduită de proteste. Ion Cristoiu: „În urma uciderii unui copil, întrebarea principală este cine îi judecă pe judecători”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Justiția din Franța este zguduită de proteste după ce un copil a fost ucis. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „La toate televiziunile de știri s-a acordat o atenție deosebită pe chestiunea dezbaterii din Parlament. S-au luat fragmente din discursuri, dar nu au fost invitați în studio politicienii. Au fost chemați specialiști. Deci am văzut uriașa atenție acordată Parlamentului. Lăsăm la o parte faptul că a fost ședință de Guvern, că s-a pronunțat Macron… Dar au fost demonstrații în fața tuturor Curților de Apel.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Justiția din Franța este zguduită de proteste după ce un copil a fost ucis. Acesta a început prin a prezenta cazul unei fetițe de 11 ani, violată și ucisă de tatăl unei prietene. Jurnalistul afirmă că mobilizarea uriașă este tipică unei societăți civile foarte puternice. Pentru că mai erau 20 de plângeri împotriva aceluiași individ, judecătorii din Franța au fost audiați. Mai mult de atât, pentru problemele din justiție, atât Ministrul de Interne, cât și premierul francez au dat declarații în fața Parlamentului.

„În nicio dezbatere din televiziunile franceze nu intervin politicienii. Este cazul acesta cu fata de 11 ani care a fost ucisă. Aici vei vedea încă o uriașă mobilizare tipică unei societăți civile foarte puternice. Deci ea a fost violată de tatăl unei prietene și omorâtă de respectivul. Nu avea cazier, deși erau 20 de plângeri în ultima perioadă împotriva lui. S-a făcut imediat o cercetare, s-a descoperit că sunt 70.000 de plângeri de viol în Franța împotriva unor tipi de genul, în care nu s-au luat măsuri. Și a pornit în Franța o nebunie cu tema, cu întrebarea cine îi judecă pe judecători? În primul rând, nu s-a politizat subiectul. Este foarte important pentru democrație. Parlamentul a ținut ședință specială. Deci la ei când este, cum ar fi fost la noi cu drona, ședință specială în Parlament. A venit premierul în Parlament. Am văzut că la noi îl invită, dar premierul n-are nicio treabă. A venit Premierul, pe lângă Ministrul de Interne, să dea socoteală. La toate televiziunile de știri s-a acordat o atenție deosebită pe chestiunea dezbaterii din Parlament. S-au luat fragmente din discursuri, dar nu au fost invitați în studio politicienii. Au fost chemați specialiști. Deci am văzut uriașa atenție acordată Parlamentului. Lăsăm la o parte faptul că a fost ședință de Guvern, că s-a pronunțat Macron… Dar au fost demonstrații în fața tuturor Curților de Apel.”, a explicat jurnalistul. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Ion Cristoiu: „Românii au reușit să compromită atât comunismul, cât și capitalismul. Noi am românizat comunismul”
13:00
Ion Cristoiu: „Românii au reușit să compromită atât comunismul, cât și capitalismul. Noi am românizat comunismul”
Guvernul Tomac, supus căderii în Parlament. Ion Cristoiu: „Nici măcar Eugen Tomac nu dă prea multă importanță formării unui guvern”
12:00
Guvernul Tomac, supus căderii în Parlament. Ion Cristoiu: „Nici măcar Eugen Tomac nu dă prea multă importanță formării unui guvern”
Cum se menține medicul Adina Alberts în formă? „Mănânc cel mult o dată pe zi. Sunt zile în care nu mănânc deloc”
11:30
Cum se menține medicul Adina Alberts în formă? „Mănânc cel mult o dată pe zi. Sunt zile în care nu mănânc deloc”
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu are structuri de sprijin. Ilie Bolojan este cel care conduce gruparea neo-marxistă”
10:30
Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu are structuri de sprijin. Ilie Bolojan este cel care conduce gruparea neo-marxistă”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan analizează felul în care au fost tratați liderii români la ONU: Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu drona de la Galați. Când au încercat lideri români să convoace Articolul 4 NATO, le-a fost refuzată această acțiune
10:00
Valentin Stan analizează felul în care au fost tratați liderii români la ONU: Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu drona de la Galați. Când au încercat lideri români să convoace Articolul 4 NATO, le-a fost refuzată această acțiune
ACTUALITATE Cât de grea a fost viața în Germania? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am cântat pe jumătate de pui și pentru câțiva cartofi prăjiți”
09:30
Cât de grea a fost viața în Germania? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am cântat pe jumătate de pui și pentru câțiva cartofi prăjiți”
Mediafax
PROMISIUNEA lui Tomac. Ce se întâmplă cu banii tăi?
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Adevarul
„Noi muncim, nu gândim” și ziua în care s-a stins din nou lumina în România. Ce spun istoricii despre evenimentele din 13-15 iunie 1990
Mediafax
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cum renunțăm la obiceiurile proaste? O substanță chimică din creier, recent descoperită, deține secretul
SPORT Trump organizează lupte MMA pe peluza Casei Albe. Cât costă show-ul
23:35
Trump organizează lupte MMA pe peluza Casei Albe. Cât costă show-ul
FLASH NEWS Amenzi de peste 6000 de lei la marșul Pride din Capitală. Unii participanți ar fi avut asupra lor „obiecte periculoase”
23:30
Amenzi de peste 6000 de lei la marșul Pride din Capitală. Unii participanți ar fi avut asupra lor „obiecte periculoase”
FLASH NEWS Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
23:06
Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
VIDEO Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
22:30
Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
FLASH NEWS Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
21:49
Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
VIDEO Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
21:46
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe