Lupta împotriva kilogramelor. Adina Alberts, medic: „Obezitatea este o boală care duce la multe alte complicații”

Adina Alberts a explicat că tratamentul nu este o soluție pe viață, ci un ajutor pentru începerea procesului de slăbire. Menținerea greutății depinde apoi de alimentație și de stilul de viață.

„Ideea următoare este aceasta: nici această terapie nu o faci pentru tot restul vieții. Îți inițiezi procesul de slăbire. Trebuie să te menții și nu te menții tot injectându-te” , subliniază Adina Alberts