Lupta împotriva kilogramelor. Adina Alberts, medic: „Obezitatea este o boală care duce la multe alte complicații”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, chirurgul plastician Adina Alberts a vorbit despre injecțiile pentru slăbit, beneficiile lor și rolul în tratarea obezității. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
În cadrul emisiunii, Adina Alberts a mai subliniat că obezitatea este o boală care poate duce la numeroase complicații. Printre acestea se numără bolile cardiovasculare, ateroscleroza și diabetul. Scăderea în greutate poate reduce riscul acestor probleme și poate îmbunătăți starea generală de sănătate.
„O terapie de genul acesta rezolvă multe alte probleme și complicații care pot apărea. Este vorba despre afecțiuni cardiace, ateroscleroza, diabet” , conchide Adina Alberts