Mai are rost să voteze românii? Mirel Palada: „Poporul român ar vota, dar ar face-o degeaba. CCR oricum ar anula votul pentru că nu ar fi bun”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum românii vor să voteze, dar ar face-o degeaba, căci sistemul le-ar anula votul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada: „Deci, conform celor mai recente cercetări, poporul român ar vota. Dar ar vota degeaba pentru că votul lui ar fi anulat. Pentru că ar fi atât de anti-sistem încât s-ar trage heblu. Curtea Constituțională ar veni să spună poporul român are opinie, dar nu e de acord cu ea. Vă spunem noi care e opinia adevărată. Poporul român n-are voie să voteze mai mult de 40% cu un anumit partid… Căruia noi nu avem voie să-i rostim numele. În consecință, trebuie să scoatem partidul respectiv din joc și să mai voteze încă o dată poporul român, că nu e după el cum votează.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Mirel Palada a vorbit despre cum românii vor să voteze, dar ar face-o degeaba, căci sistemul le-ar anula votul. Acesta a început prin a da o definiție ironică și absurdă poporului român. Sociologul a ținut să menționeze că românii suferă de secole, sunt exploatați și li se scot valorile din țară. Acesta a afirmat că românii și-ar dori să aibă puterea să schimbe ceva, însă CCR va veni și le va invalida preferințele.