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Mai are rost să voteze românii? Mirel Palada: „Poporul român ar vota, dar ar face-o degeaba. CCR oricum ar anula votul pentru că nu ar fi bun”

Andrei Rosz
Mai are rost să voteze românii? Mirel Palada: „Poporul român ar vota, dar ar face-o degeaba. CCR oricum ar anula votul pentru că nu ar fi bun”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum românii vor să voteze, dar ar face-o degeaba, căci sistemul le-ar anula votul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada: „Deci, conform celor mai recente cercetări, poporul român ar vota. Dar ar vota degeaba pentru că votul lui ar fi anulat. Pentru că ar fi atât de anti-sistem încât s-ar trage heblu. Curtea Constituțională ar veni să spună poporul român are opinie, dar nu e de acord cu ea. Vă spunem noi care e opinia adevărată. Poporul român n-are voie să voteze mai mult de 40% cu un anumit partid… Căruia noi nu avem voie să-i rostim numele. În consecință, trebuie să scoatem partidul respectiv din joc și să mai voteze încă o dată poporul român, că nu e după el cum votează.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Mirel Palada a vorbit despre cum românii vor să voteze, dar ar face-o degeaba, căci sistemul le-ar anula votul. Acesta a început prin a da o definiție ironică și absurdă poporului român. Sociologul a ținut să menționeze că românii suferă de secole, sunt exploatați și li se scot valorile din țară. Acesta a afirmat că românii și-ar dori să aibă puterea să schimbe ceva, însă CCR va veni și le va invalida preferințele.

„Cum să nu? Da, da, da. Poporul român este acea componentă a poporului român care este asuprită de restul poporului român… Pentru că poporul român trebuie să sufere, de secole suferă, de secole este exploatat, plus-valoarea este scoasă din România. România este pe bază colonialistă și acum, mai nou, neocolonialistă. Nu e mare diferență între ce face Bruxelles-ul acuma… Aici am două comentarii metodologice. În primul rând, poporul român este întrebat și răspunde. Răspunde în mod constant… În al doilea rând, dar la fel de important, mai ales, nu-mi place deloc, dar absolut deloc sintagma ultimele cercetări. Pentru că asta înseamnă implicit că a fost ultima și pe urmă vine Volga neagră și mă ridică și mă ia și nu mai fac alte sondaje. Sunt acuma mult mai neutru sistemologic de cele mai recente cercetări, care lasă speranța că mai fac și altele și că nu o să fiu arestat. Deci, conform celor mai recente cercetări, poporul român ar vota. Dar ar vota degeaba pentru că votul lui ar fi anulat. Pentru că ar fi atât de anti-sistem încât s-ar trage heblu și Curtea Constituțională ar veni să spună poporul român are opinie, dar nu e de acord cu ea. Vă spunem noi care e opinia adevărată. Poporul român n-are voie să voteze mai mult de 40% cu un anumit partid, căruia noi nu avem voie să-i rostim numele. În consecință, trebuie să scoatem partidul respectiv din joc și să mai voteze încă o dată poporul român, că nu e după el cum votează.”, a explicat sociologul.

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