Medic, în telefon! Adina Alberts, medic: „70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate sau se pot desfășura prin intermediul telemedicinei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic, afirmă că 70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate prin intermediul telemedicinei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitată la Marius Tucă Show, Adina Alberts afirmă că 70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate prin intermediul telemedicinei. eTELEDOC este o aplicație care poate să fie descărcată pe toate dispozitivele. Prin intermediul ei se pot realiza video-consultații pentru orice pacient. În urma unei consultații se poate primi chiar și o rețetă, cu mențiunea că aceste rețete nu sunt compensate. Serviciul este disponibil 24/7. Ea subliniază că acest serviciu s-a dezvoltat foarte mult în perioada pandemiei. Alberts explică cum medicii au avut o deschidere spre acest nou mod de a consulta pacienții. Aceasta susține că au în dotare chiar stetoscoape digitale prin care medicii pot auzi de la distanță zgomotul inimii. Acest serviciu este destinat strict consultărilor online, nu se pot face consultări la domiciliu.
„Da, sunt medici atestați, sunt medicii autorizați cu experiență. Serviciul este disponibil doar pe teritoriul României, iar acesta este un lucru foarte important de menționat. Deci nu putem să sunăm la 1414 dacă suntem în afara țării. eTELEDOC este o construcție la care am muncit de vreo 4 ani de zile. Este o aplicație, aceasta se descarcă din magazinele de aplicații. Găsim trei linii de gardă de fapt, sunt trei departamente, două linii de gardă de adulți și de pediatrie. Ambele linii de gardă sunt 24/7, accesibil de oriunde din lume. Sunt video-consultații cu posibilitatea eliberării unei rețete de orice fel, mai puțin compensată că nu suntem în contractare cu casa. Și avem și un ambulator de specialitate unde putem să avem consultații cu specialiști de la cardiologie, neurologie, pediatrie… Nu poate să vină acasă este tot o video-consultație. Înainte de pandemie era o statistică la nivel mondial care ne spunea că undeva la 70% din toate consultațiile medicale, incluzându-le și pe cele de tip chirurgical, pre și post-operator, pot fi rezolvate sau pot să se desfășoare în condiții optime pe telemedicină. Asta era înainte de pandemie. Lucrurile au evoluat foarte rapid. Pandemia a venit cu multe lucruri negative, dar am avut și o parte pozitivă, și anume deschiderea medicilor pentru a lucra în această manieră. Au înflorit efectiv device-urile de telemedicină, deci nu mai avem, nu mai stetoscoape. Acelea clasice pe care le știm cu toții, ci există stetoscop digital care transmite murmurul vezicular sau zgomotele inimii la distanță unde este medicul.”, a declarat medicul.