Medic, în telefon! Adina Alberts, medic: „70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate sau se pot desfășura prin intermediul telemedicinei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic, afirmă că 70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate prin intermediul telemedicinei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adina Alberts: „Au înflorit efectiv device-urile de telemedicină, deci nu mai avem, nu mai stetoscoape. Acelea clasice pe care le știm cu toții, ci există stetoscop digital care transmite murmurul vezicular sau zgomotele inimii la distanță unde este medicul”

Invitată la Marius Tucă Show, Adina Alberts afirmă că 70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate prin intermediul telemedicinei. eTELEDOC este o aplicație care poate să fie descărcată pe toate dispozitivele. Prin intermediul ei se pot realiza video-consultații pentru orice pacient. În urma unei consultații se poate primi chiar și o rețetă, cu mențiunea că aceste rețete nu sunt compensate. Serviciul este disponibil 24/7. Ea subliniază că acest serviciu s-a dezvoltat foarte mult în perioada pandemiei. Alberts explică cum medicii au avut o deschidere spre acest nou mod de a consulta pacienții. Aceasta susține că au în dotare chiar stetoscoape digitale prin care medicii pot auzi de la distanță zgomotul inimii. Acest serviciu este destinat strict consultărilor online, nu se pot face consultări la domiciliu.