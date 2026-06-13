Minunile din mediul înconjurător, plantele medicinale. Adina Alberts, medic: „Ceaiul de cimbrișor m-a salvat. Este o plantă medicinală care are foarte multe beneficii”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, medicul Adina Alberts discută despre energie, suplimente și plante medicinale, abordând atât terapii injectabile, cât și alternative naturiste. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Nad+ și glutation

Adina Alberts spune că există terapii precum NAD+ și glutationul, tratamente despre care se spune că au studii în spate. Ea menționează că nu le-a cercetat în detaliu și nici nu și-a făcut injecții de acest tip.

„Nad+ și glutation sunt terapii care au în spate unele studii. Eu personal nu știu foarte multe, nici nu am cercetat aceste studii și nici nu mi-am făcut astfel de injecții. Dar, cel puțin teoretic, noi avem nevoie de energie, de energie vitală, pe care o putem susține cu câteva ajutoare, cum ar fi aceste medicamente injectabile. Există și suplimente, care pot fi administrate sub formă de capsule sau comprimate”, spune medicul Alberts

Plante adaptogene

Sunt prezentate plantele adaptogene ca sprijin pentru organism. Acestea sunt descrise ca plante care ajută corpul să se adapteze la stres. Sunt menționate ashwagandha și rodiola. Se spune că aceste plante pot susține energia și starea generală.

„Sunt câteva plante adaptogene fantastice. Ce înseamnă plantă adaptogenă? O plantă care s-a adaptat și care, la rândul ei, dacă o luăm, ne ajută și pe noi să ne adaptăm. Vorbim de plante adaptogene. Da. Și nu cred că ar trebui să minimalizăm efectul acestora. Sunt foarte, foarte bune. Sunt multe preparate care fac diverse combinații, spune Adina Alberts”

Experiența personală

Adina Alberts spune că în ultimii ani a început să studieze mai mult plantele medicinale. Din 2020, spune că a intrat mai serios în acest domeniu. Pentru ea, a fost o perioadă de învățare și schimbare profesională.