Speranța moare ultima, dar nu la noi. Mirel Palada: „Românii și-au pierdut speranțele. Au fost păcăliți atât de des încât au înțeles câtă putere au de fapt”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum românii și-au pierdut speranțele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Mirel Palada a vorbit despre cum românii și-au pierdut speranțele. Acesta spune că cetățenii au fost păcăliți de prea multe ori. Astfel, ei și-au dat seama câtă putere au de fapt. El subliniază că românii din diaspora au plecat din țară pentru că își doreau un nivel de trai mai ridicat. De asemenea, mai menționează că românii din diaspora nu au curajul să se întoarcă în țară pentru că și-au pierdut speranța. Chiar dacă România este mult mai dezvoltată decât acum 20 de ani, poporul este dezamăgit, susține Palada. Sociologul explică faptul că sunt mai multe metode prin care poți cunoaște opinia societății.
„Sunt mai multe metode prin care poți să faci o cunoaștere a societății. Sondajele sunt un tip de metodă. O altă metodă este observația sau analiza de conținut și pe baza acestor metode de cercetare rezultă că oamenii sunt resemnați. Știu în străfundul lor că nu au nicio șansă în a decide ce să se întâmple în țara asta. Și-ar dori să aibă o țară în care să aibă un cuvânt de spus. Nu se întâmplă lucrul acesta. Și-ar dori o țară în care să se trăiască mai bine. Și pentru că se trăiește mai bine, dar nu atât de bine pe cât își doresc ei. Au plecat în mase, cu milioanele, în străinătate, iar acum nu mai au curajul să se întoarcă. România de acum este mult mai prosperă decât România de acum 20 de ani. Și-au pierdut foarte multe speranțe. Românii au devenit resemnați pentru că sunt dezamăgiți, au fost păcăliți de atâtea ori, încât își dau seama că nu au niciun cuvânt de spus.”, a declarat sociologul.