Speranța moare ultima, dar nu la noi. Mirel Palada: „Românii și-au pierdut speranțele. Au fost păcăliți atât de des încât au înțeles câtă putere au de fapt”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum românii și-au pierdut speranțele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada: „Și-ar dori o țară în care să se trăiască mai bine. Și pentru că se trăiește mai bine, dar nu atât de bine pe cât își doresc ei. Au plecat în mase, cu milioanele în străinătate, iar acum nu mai au curajul să se întoarcă. România de acum este mult mai prosperă decât România de acum 20 de ani.”

Invitat la Marius Tucă Show, Mirel Palada a vorbit despre cum românii și-au pierdut speranțele. Acesta spune că cetățenii au fost păcăliți de prea multe ori. Astfel, ei și-au dat seama câtă putere au de fapt. El subliniază că românii din diaspora au plecat din țară pentru că își doreau un nivel de trai mai ridicat. De asemenea, mai menționează că românii din diaspora nu au curajul să se întoarcă în țară pentru că și-au pierdut speranța. Chiar dacă România este mult mai dezvoltată decât acum 20 de ani, poporul este dezamăgit, susține Palada. Sociologul explică faptul că sunt mai multe metode prin care poți cunoaște opinia societății.