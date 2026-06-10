Natalia Morari comentează starea politicii din Republica Moldova: „Nicio forță nouă pro-europeană nu poate să apară din cauza monopolului PAS”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a vorbit despre cum partidul Maiei Sandu a pus monopol pe politica din Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Natalia Morari: „Noi, la capitolul partidelor pro-europene, avem monopol clar al PAS-ului. Ceea ce eu consider o greșeală mare a PAS-ului și a celor care coordonează PAS din Bruxelles. Pentru că ei au pus miză totală pe PAS și pe Maia Sandu încă din 2020. Când Maia Sandu a luat președinția… Știi lor le convine, pentru că la putere sunt forțe pro-europene. Nicio forță nouă nu poate apărea, pentru că dacă noi vorbim despre regim hibrid, eu presupun că raportul britanic anume la aceasta se referă.”

Invitată la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre cum partidul Maiei Sandu a pus monopol pe politica din Republica Moldova. Aceasta a început prin a spune că în Republica Moldova există un singur partid pro-european, cel al Maiei Sandu. Jurnalista consideră că este o greșeală că PAS a pus monopol pe politică. Aceasta afirmă că Bruxelles-ului îi convine partidul PAS pentru că are toată puterea.