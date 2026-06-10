Natalia Morari comentează starea politicii din Republica Moldova: „Nicio forță nouă pro-europeană nu poate să apară din cauza monopolului PAS”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a vorbit despre cum partidul Maiei Sandu a pus monopol pe politica din Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitată la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre cum partidul Maiei Sandu a pus monopol pe politica din Republica Moldova. Aceasta a început prin a spune că în Republica Moldova există un singur partid pro-european, cel al Maiei Sandu. Jurnalista consideră că este o greșeală că PAS a pus monopol pe politică. Aceasta afirmă că Bruxelles-ului îi convine partidul PAS pentru că are toată puterea.
„Noi, la capitolul partidelor pro-europene, avem monopol clar al PAS-ului. Ceea ce eu consider o greșeală mare a PAS-ului și a celor care coordonează PAS din Bruxelles. Pentru că ei au mizat, au pus miză totală pe PAS și pe Maia Sandu încă din 2020. Când Maia Sandu a luat președinția… Știi lor le convine, pentru că la putere sunt forțe pro-europene, majoritatea este asigurată deja de al doilea mandat consecutiv. Problema este alta, condițiile care au fost create în perioada acestui mandat al PAS-ului sunt în așa natură încât nu poate apărea nicio forță pro-europeană nouă, nu poate veni nimeni. Nicio forță nouă nu poate apărea, pentru că dacă noi vorbim despre regim hibrid, eu presupun că raportul britanic anume la aceasta se referă. La noi s-a ajuns ca la alegeri să nu fie admiși, nu un candidat, ci mulți candidați. Partide nu sunt admise. La noi, candidații trebuie să fie verificați și aprobați de către SIS, Serviciul de Informații și Securitate. Este un absurd total la noi. În timpul campaniei, poliția organizează peste 2000 de percheziție la cei din opoziție și la oameni simpli, pentru simplul motiv că ei cică ar putea primi bani pentru votul lor. Asta din simplul motiv că o parte din oamenii în Republica Moldova, vreau să spun, spre marea nefericire a Maiei Sandu, în continuare au rude în Federația Rusă. Pentru că știi că moldovenii mereu plecau pentru a căuta o viață mai bună.”, a explicat jurnalista.