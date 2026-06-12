Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Nicușor Dan intră în razboi cu partidele de dreapta. Ion Cristoiu: „Astăzi, după ce președintele a bătut din picior, ne așteptam ca ședința biroului politic al PNL să-l împingă pe Bolojan spre susținerea lui Tomac”
Nicușor Dan intră în razboi cu partidele de dreapta. Ion Cristoiu: „Astăzi, după ce președintele a bătut din picior, ne așteptam ca ședința biroului politic al PNL să-l împingă pe Bolojan spre susținerea lui Tomac”
Ion Cristoiu a afirmat că, la peste o lună de la apariția tensiunilor, gruparea critică la adresa lui Ilie Bolojan nu a făcut pași concreți. Deși se aștepta la negocieri și o strategie clară, rezultatele anticipate nu au apărut.
„Bolojan i-a luat din scurt și nu au avut timp să se pregătească. A trecut și timpul, iată, mai bine de o lună. În această lună, ne-am fi așteptat ca gruparea dizidentă, cea anti-Bolojan, să facă ceva: măcar să convoace un congres sau să ia alte măsuri. A fost luată pe nepregătite? Da. Dar nu s-a întâmplat nimic” , spune Cristoiu
Situația din PNL, în centrul discuției
În opinia lui Ion Cristoiu, evoluțiile din ultima lună au ridicat multe semne de întrebare. Analistul a subliniat că gruparea care se opunea conducerii nu a reușit să își impună punctul de vedere.
„Astăzi, după ce domnul președinte a bătut din picior, așa, mai copilărește, prin intervenția de aseară, eu mă așteptam la altceva…. Eu l-am mai considerat și am mai polemizat cu tine, că el nu le face la plesneală — să fi lucrat, nu-i așa? S-a întâlnit cu unii și cu alții, „prin boscheți”, așa lucrează de mai bine de o lună de zile, domnule, cu partea dizidentă, da. Eu, să spun drept, în PNL a fost până nu demult, până marțea trecută, o grupare de trei din cinci care era „călduț-călduț”. Și am zis că a lucrat. Iar partea aia revoluționară, vă mai amintiți? Era pregătită, și am zis că o să-l pună în minoritate, conchide Cristoiu