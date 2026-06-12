Ion Cristoiu a comentat la Marius Tucă Show situația din PNL, criticând gruparea care s-a opus lui Ilie Bolojan și lipsa de acțiune din ultima perioadă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu: O lună fără reacții

Ion Cristoiu a afirmat că, la peste o lună de la apariția tensiunilor, gruparea critică la adresa lui Ilie Bolojan nu a făcut pași concreți. Deși se aștepta la negocieri și o strategie clară, rezultatele anticipate nu au apărut. „Bolojan i-a luat din scurt și nu au avut timp să se pregătească. A trecut și timpul, iată, mai bine de o lună. În această lună, ne-am fi așteptat ca gruparea dizidentă, cea anti-Bolojan, să facă ceva: măcar să convoace un congres sau să ia alte măsuri. A fost luată pe nepregătite? Da. Dar nu s-a întâmplat nimic” , spune Cristoiu Situația din PNL, în centrul discuției

În opinia lui Ion Cristoiu, evoluțiile din ultima lună au ridicat multe semne de întrebare. Analistul a subliniat că gruparea care se opunea conducerii nu a reușit să își impună punctul de vedere.