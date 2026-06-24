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Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”

Malina Maria Fulga
Nicușor Dan, progresist sau conservator? Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu și-a spus părerea cu privire la identitatea politică a președintelui Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu susține că, în trecut, l-a considerat pe Nicușor Dan mai degrabă un politician progresist, dat fiind trecutul său de activist civic. Cu toate acestea, spune că perspectiva asupra acestuia i s-a schimbat de când a luat mandatul de președinte. Conform lui Antonescu, acțiunile președintelui aparțin mai degrabă dreptei conservatoare.

„Eu nu știu dacă Nicușor este conservator. Îți mărturisesc, în chestiunea asta cred că am fost puțin superficial. Sigur, Nicușor nu avea ce căuta, nu e bun de președinte, nu asta discut. Dar unde l-am judecat greșit? Eu nu am crezut că Nicușor e hashtag pur sânge, pentru că nu am urmărit foarte atent nuanțele gândirii lui politice. Nici n-a exprimat foarte mult. Că el s-a situat la primărie, de acolo de la primărie a mai vorbit de prețuri, de una, de alta. Acum sigur că-l văd. Eu n-am fost atent atunci la chestiunea asta, zona asta de ONG-uri, de nu știu ce, și l-am asimilat. Nicușor nu e hashtag și asta este un lucru foarte bun. Nu sunt încântat de prestația lui prezidențială, dar asta este o plăcută surpriză.”

Crin Antonescu spune că, electoratul lui Nicușor Dan era format în mare parte din oameni orientați către politici progresiste. Totuși, acesta nu a ales să îndeplinească așteptările propriului electorat. De asemenea, susține că Nicușor Dan ar fi observat orientarea anti-Trump a oamenilor din jurul lui Ilie Bolojan. Acest lucru ar fi dus la declinul guvernului Bolojan.

„Nu știu dacă-i conservator sau nu-i conservator, dar e clar că omul, în calitate de președinte, bun ori mai puțin hotărât, uneori cu stângăcie, a arătat că nu-i dispus să cânte în strună haitei soroșiste, care consideră că l-a pus acolo și că el trebuie să facă ce vor ei, începând de la procurori și până la alte lucruri. Sigur că, la un moment dat, și Nicușor Dan și oameni din anturajul său au văzut probabil că Bolojan, apropo de povestea asta transatlantică, se înconjoară cu oameni care, în mod public, s-au declarat violent împotriva administrației Trump.”

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