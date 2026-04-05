Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”

Malina Maria Fulga
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Crin Antonescu a comentat stadiul actual al politicii românești, remarcând un declin al partidelor tradiționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu a vorbit despre situația în care se află partidul la a cărui cârmă a stat cu ani în urmă, PNL. Acesta susține că partidul are încă oameni care pot ocupa cu succes funcția de președinte de partidpentru PNL. Totodată, pot ocupa și funcția de premier în locul lui Ilie Bolojan. El spune că variantele propuse de el, deși poate nu sunt pe placul tuturor, îndeplinesc un criteriu care actualului premier îi lipsește, flexibilitatea.

„PNL-ul are oameni. Dar chestia cu condusul este mai complicată, știu. PNL-ul are oameni, inclusiv în guvern are oameni care pot să fie, în opinia mea, prim-miniștri mai buni. Și Predoiu, și Nazare pot să fie prim-miniștri mai buni. Nu sunt ideali, nu îi iubesc toți, dar sunt oameni mai deschiși, cu experiență și cu o disponibilitate politică bună. În PNL mai sunt oameni, în PNL chiar sunt oameni care să facă politică, să dea culoare, carne politică. Partidul a rămas, cum să spun eu, numai cu numele. Nu vreau eu să dau nume acum, pentru că iar se crede că susțin o tabără sau alta. Și oamenii pe care i-am dat drept exemplu sunt, de altfel, doi colaboratori ai lui Bolojan foarte onești în guvernul ăsta. Nu se pune problema, suntem din alte epoci. Nu mai putem face noi, dar ceea ce spune omul ăla că trebuie făcut este extrem de actual. Aia cred și eu că trebuie făcut. Ei ar trebui să se gândească la aceste idei, cei care sunt în joc. Deși eu și Viorel Cataramă suntem, ca să zic așa, la pensie politică. Mâine, dacă PNL-ul ne-ar chema, s-ar apuca de treabă. Dar nu mă bag eu în chestia asta. Ei nu se gândesc, stai puțin, că ăsta are dreptate. Nu se gândesc la asta.”

Crin Antonescu: „PSD și PNL mai trăiesc din administrația locală”

În cazul ambelor partide tradiționale din România, Crin Antonescu spune că acestea mai rezistă doar datorită administrațiilor locale. Totodată, acesta atrage atenția asupra unui aspect foarte important. Electoratul acestora îmbătrânește de la an la an, iar noile generații nu votează cu partide precum PSD sau PNL. Spune Crin că, în acest moment, lupta politică din România se dă între conservatori și partidele noi, reformatoare.

„În partea cealaltă, în mod natural, PSD-ul, mă rog, mai trăiește. De fapt, cele două partide mai trăiesc din administrația locală. Pentru că, atenție, avem de-a face și cu biologia. Electoratul PSD-ului și al PNL-ului, partide clasice, din păcate se duce. Vin oameni tineri, care nu prea sunt votanții PNL-ului și ai PSD-ului. Sunt indiferenți, în cel mai rău caz. Nu mai au răbdarea să asculte tipul de discurs politic vechi, chiar dacă uneori e bun, dar e vechi. Și atunci, asta-i bătălia: conservatori cu hashtag, să fie limpede. Între chestiile astea este PNL-ul, nu Bolojan. Că Bolojan e hashtag, ok, a arătat-o prin toate. Dar PNL-ul știe ce să facă.  Se spune așa, că electoratul are întotdeauna dreptate. Asta e fals. Trebuie respectat întotdeauna ce decide el, dar asta nu înseamnă că are întotdeauna dreptate. După aceea, se spune că electoratul învață lecții. Nu, nu învață nicio lecție. Electoratul niciodată nu e același. Și se vede. Păi, totuși, hai să vedem, dacă noi, chiar și în România, avem o experiență care trece de 25 de ani în care se întâmplă același lucru, și sunt oameni care votează același lucru?”

