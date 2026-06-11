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Noutate în România, Call Center medical. Adina Alberts, medic: „Dacă există o problemă medicală, dar nu este o urgență majoră, se poate apela la 1414”

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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic, a vorbit despre o noutate din România, un Call Center medical. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adina Alberts: „Se știe că în România adresabilitatea la medic este dificilă. De fapt, în toată Europa este aceeași problemă. Medicii sunt din ce în ce mai puțini, concentrați pe marile așezări urbane, în centrele universitare, mai ales. Și atunci rămâne o mare zonă, mare parte a țării neacoperită.”

Invitată la Marius Tucă Show, Adina Alberts a vorbit despre o noutate din România, un Call Center medical. Numărul la care cetățenii pot suna pentru servicii medicale non-urgente este 1414. Aceasta spune că dezvoltarea proiectului reprezintă efortul depus din ultimii doi ani de zile. Medicul subliniază că acest serviciu nu înlocuiește sub nicio formă serviciul național pentru situații de urgență 112. Ea mai spune că cei care vor răspunde cetățenilor la telefon sunt medici specializați pe medicina de urgență. Alberts afirmă că adresabilitatea pacientului către medic poate să fie dificilă. Nu doar pacienții români se confruntă cu această problemă, ea se ridică la nivel european. Medicul afirmă că serviciul 1414 este destinat doar pacienților aflați pe teritoriul României.

„Este rezultatul unui efort de mai bine de 2 ani. Este un număr foarte ușor de ținut minte, dar care deservește nevoia populației pentru servicii medicale non-urgente. Nu înlocuiește sub nicio formă 112. Nu ne propunem să facem haiducii. Sunt medici de medicină de urgență sunt cei care lucrează… Se știe că în România adresabilitatea la medic este dificilă. De fapt, în toată Europa este aceeași problemă. Medicii sunt din ce în ce mai puțini, concentrați pe marile așezări urbane, în centrele universitare, mai ales. Și atunci rămâne o mare zonă, mare parte a țării neacoperită. Dar acum, cu tehnologia n-am inventat noi roata și nici apa caldă. Acum, cu tehnologia și în medicină putem să accesăm mai ușor servicii medicale.”, a declarat medicul.

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