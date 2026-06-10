Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”

Invitat la Marius Tucă Show, artistul Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre perioada în care a plecat din România și despre viața sa din străinătate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Tăndărică a rememorat una dintre experiențele sale după plecarea în străinătate, povestind cum el și cei din jurul său au trăit din alimente extrem de simple.

„Moni Bordeianu făcea niște turte din apă, fără zahăr. Și făcea niște turte fără sare, fără zahăr, fără nimic, doar din apă. Și m-am văzut bând un ceai, mai mult apă, și mușcând dintr-o ceapă. Îți dai seama? Noi am plecat nu de foame acolo. Eram în vârful piramidei aici. Veneam acasă cu bani grei, pe care îi făceam praf imediat” , povestește artistul