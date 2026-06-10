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Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”

Serdaru Mihaela
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Invitat la Marius Tucă Show, artistul Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre perioada în care a plecat din România și despre viața sa din străinătate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. 

Tăndărică a rememorat una dintre experiențele sale după plecarea în străinătate, povestind cum el și cei din jurul său au trăit din alimente extrem de simple.

„Moni Bordeianu făcea niște turte din apă, fără zahăr. Și făcea niște turte fără sare, fără zahăr, fără nimic, doar din apă. Și m-am văzut bând un ceai, mai mult apă, și mușcând dintr-o ceapă. Îți dai seama? Noi am plecat nu de foame acolo. Eram în vârful piramidei aici. Veneam acasă cu bani grei, pe care îi făceam praf imediat” , povestește artistul

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am avut o viață extraordinară”

Ovidiu Lipan Țăndărică a povestit despre întâlnirile cu Nicu Ceaușescu, pe care îl știa din perioada în care cânta în localurile din București. Artistul a rememorat atmosfera acelor ani, când multe personalități se întâlneau și petreceau în aceleași locuri.

„Ideea e că, atunci când am fost la Nicu Ceaușescu, stăteam acolo. «Ce faci, mă?». S-a nimerit să ne întâlnim și i-am spus că vreau să mă duc la el. Eu îl știam ca pe un băiat extraordinar. Cântam și la barul Atlantic, al lui Viorel Păunescu, vis-a-vis de Comitetul Central. Îți dai seama ce mișuna pe acolo! Eram june atunci. Era și o trupă de balet, era ca la Moulin Rouge. Și acolo venea Nicu, venea Serghei, veneau diferiți oameni. Dar localul era chiar vis-a-vis de Comitetul Central. Îți dai seama! Jucau fotbaliștii fotbal dimineața, cu fețe de masă pe post de echipament. Era nebunie. Venea Băieșu, Vasile Vasilache Jr., scriitori… Mergeam la Mogoșoaia, făceam revelioanele acolo. Am avut o viață extraordinară” , conchide Lipan Țăndărică

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