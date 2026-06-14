Ovidiu Lipan Țăndărică, sfat pentru români: „Trebuia să ne luptăm pentru identitatea noastră. Trebuia să ne păstrăm specificul zonei, să ne luptăm pentru autenticul nostru”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre lumea modernă și schimbările rapide din societate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Tema centrală este contrastul dintre autentic și digital, dintre tradiție și noile forme de viață.
Ovidiu Lipan Țăndărică aduce ideea de echilibru între două lumi:
Potrivit artistului, uneori societatea trebuie să revină și să reînvețe pașii de bază.
„Noi am făcut niște salturi enorme și anarhice și a trebuit, după aceea, să ne întoarcem înapoi și să o luăm pas cu pas” , conchide Lipan Țăndărică.