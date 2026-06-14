Ovidiu Lipan Țăndărică, sfat pentru români: „Trebuia să ne luptăm pentru identitatea noastră. Trebuia să ne păstrăm specificul zonei, să ne luptăm pentru autenticul nostru”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre lumea modernă și schimbările rapide din societate. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Tema centrală este contrastul dintre autentic și digital, dintre tradiție și noile forme de viață.

Lumea digitală și adaptarea la nou

Artistul vorbește despre adaptarea oamenilor la platforme precum TikTok și la ritmul rapid al lumii moderne. Deși schimbările sunt mari și adaptarea este necesară, el subliniază că aceasta trebuie făcută cu echilibru. Marius Tucă: „Lumea asta nesfârșită, da… când vezi TikTok și așa mai departe, te-ai adaptat la asta? Cum vezi lumea asta? Te-ai întoarce la vinil, măcar?

Ovidiu Lipan: „Ideea este că noi i-am spus de multe ori că există o formă de a îmbina autenticul cu modernitatea. Trebuie să lăsăm Maramureșul… Maramureșul, dar să nu lăsăm să fie arse porțile noastre și înlocuite cu termopane.”