Ovidiu Lipan Țăndărică: „Trupa Phoenix și-a ratat marea șansă în Germania. Nicu nu a vrut să accepte propunerile pe care le primeam”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, a vorbit despre șansa pe care trupa Phoenix a ratat-o. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Acum că ai făcut o paranteză a venit organistul de la Kraftwerk ca să producă Phoenix. A aflat că suntem acolo. Și Nicu: Eu nu schimb muzica. Voia să ieșim în piața în engleză, germană. Să ieșim pe plan internațional, să dăm lovitura. El a văzut ceva potențial și a spus haideți că vă produc eu. Nicu n-a vrut și-a luat geamantanul și a plecat. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre șansa pe care trupa Phoenix a ratat-o. Acesta spune că organistul trupei Kraftwerk a observat potențialul pe care îl avea trupa și voia să producă muzică împreună cu ei. El afirmă că membrul trupei voia să lanseze Phoenix pe plan internațional. Nicu Covaci, fondatorul trupei Phoenix a refuzat la acea vreme colaborarea sub pretextul că el nu își schimba muzica, povestește Țăndărică. Artistul explică și etapele carierei sale, precum și trupele cu care a colaborat.