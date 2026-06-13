Ovidiu Lipan Țăndărică: „Trupa Phoenix și-a ratat marea șansă în Germania. Nicu nu a vrut să accepte propunerile pe care le primeam”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, a vorbit despre șansa pe care trupa Phoenix a ratat-o. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre șansa pe care trupa Phoenix a ratat-o. Acesta spune că organistul trupei Kraftwerk a observat potențialul pe care îl avea trupa și voia să producă muzică împreună cu ei. El afirmă că membrul trupei voia să lanseze Phoenix pe plan internațional. Nicu Covaci, fondatorul trupei Phoenix a refuzat la acea vreme colaborarea sub pretextul că el nu își schimba muzica, povestește Țăndărică. Artistul explică și etapele carierei sale, precum și trupele cu care a colaborat.
„Am început să cânt în studiouri. Mă luam cu mașina, inginer de sunet francez vorbeam că eu am făcut franceză la școală. Cu franceză, cu engleză și mă descurcam. Făceam treabă extraordinară și am stat o dată o iarnă întreagă, câteva luni m-au ținut. S-au îndrăgostit de mine, oamenii eram foarte energic și pur și cântam toate genurile. Cântam toate genurile aici este interesant. Că eu cântând jazz-rock cu trupa Roșu și Negru. După aceea am făcut o trupă de rock, hard rock, RATED X. Suntem pe YouTube, am scos două albume cu ei. Repetam în Hannover, în aceeași sală, în beatbox cu Scorpio, mai făceam sesiuni. Acum că ai făcut o paranteză a venit organistul de la Kraftwerk ca să producă Phoenix. A aflat că suntem acolo. Și Nicu: Eu nu schimb muzica. Voia să ieșim în piața în engleză, germană. Să ieșim pe plan internațional, să dăm lovitura. El a văzut ceva potențial și a spus haideți că vă produc eu. Nicu n-a vrut și-a luat geamantanul și a plecat. Și aia a fost. Era o șansă mare pentru Phoenix.”, a declarat artistul.