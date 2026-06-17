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Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”

Andrei Rosz
Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum partidele din România nu mai merită încrederea cetățenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Suntem în această situație. Domnul Tomac, domnul Veștea, repet, sunt fără relevanță ca personaje. Ce se întâmplă în jurul lor… Păi am văzut astăzi, era un reprezentant al USR care spunea uitați-vă la domnul Veștea, vedeți cât e de inadecvat pentru poziția de premier. Ce vorbiți, doamnă? Dar vi se pare că domnul Miruță și domnul Moșteanu sunt mai adecvați? Dar domnul președinte Nicușor Dan, pe care l-ați susținut, e mai adecvat pentru poziție?

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum partidele din România nu mai merită încrederea cetățenilor. Acesta a început prin a spune că românii nu știu ce au votat la alegerile parlamentare. Acest lucru se datorează înghesuirii alegerilor între cele două tururi prezidențiale. Generalul susține că la acel moment, nimeni nu era cu gândul la alegerile parlamentare, ci la decizia prezidențială. Acesta vorbește și despre criza din prezent, despre care susține că este produsul anulării alegerilor. Partidele, adaugă ofițerul SIE, nu mai sunt decât umbra a ceea ce au fost cândva.

„Românii habar nu au avut ce au votat la alegerile parlamentare. Țineți minte, parlamentarele au fost înghesuite între cele două runde de prezidențiale. În 1 decembrie, toate discuțiile erau despre președinție, despre Nicu și Marcel. N-avea nimeni nicio treabă. Nimeni nu știe ce a ales. Cei care sunt responsabili de toate aceste nenorociri, care s-au finalizat cu anularea alegerilor, stau liniștiți. Nu îi întreabă nimeni nimic. Suntem în această situație. Domnul Tomac, domnul Veștea, repet, sunt fără relevanță ca personaje. Ce se întâmplă în jurul lor… Păi am văzut astăzi, era un reprezentant al USR care spunea uitați-vă la domnul Veștea, vedeți cât e de inadecvat pentru poziția de premier. Ce vorbiți, doamnă? Dar vi se pare că domnul Miruță și domnul Moșteanu sunt mai adecvați? Dar domnul președinte Nicușor Dan, pe care l-ați susținut, e mai adecvat pentru poziție? Mie mi se pare că e o lecție în tot ce se întâmplă. Iar lecția este, oameni buni, partidele clasice… Nu știu cum să le zic: PNL, PSD, USR, UDMR și așa mai departe. Uitați-vă bine la ele și gândiți-vă dacă mai merită încrederea voastră. Pentru că e clar că nu mai sunt decât umbre a ceea ce au fost la început. Mulțumită evoluției, ca să nu zicem involuției lor… Partidele nu mai merită niciun fel de încredere.”, a explicat generalul.

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