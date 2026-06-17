Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum partidele din România nu mai merită încrederea cetățenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Suntem în această situație. Domnul Tomac, domnul Veștea, repet, sunt fără relevanță ca personaje. Ce se întâmplă în jurul lor… Păi am văzut astăzi, era un reprezentant al USR care spunea uitați-vă la domnul Veștea, vedeți cât e de inadecvat pentru poziția de premier. Ce vorbiți, doamnă? Dar vi se pare că domnul Miruță și domnul Moșteanu sunt mai adecvați? Dar domnul președinte Nicușor Dan, pe care l-ați susținut, e mai adecvat pentru poziție?”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum partidele din România nu mai merită încrederea cetățenilor. Acesta a început prin a spune că românii nu știu ce au votat la alegerile parlamentare. Acest lucru se datorează înghesuirii alegerilor între cele două tururi prezidențiale. Generalul susține că la acel moment, nimeni nu era cu gândul la alegerile parlamentare, ci la decizia prezidențială. Acesta vorbește și despre criza din prezent, despre care susține că este produsul anulării alegerilor. Partidele, adaugă ofițerul SIE, nu mai sunt decât umbra a ceea ce au fost cândva.