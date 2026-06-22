Petrișor Peiu: „Am fost surprins de declarația lui George Simion că îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea”

În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, Petrișor Peiu, senator AUR și lider al grupului parlamentar AUR din Senatul României a vorbit despre poziția partidului său față de noul guvern. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Petrișor Peiu: „Am fost suprins”
Petrișor Peiu a subliniat că este important ca un partid să fie consecvent. Totodată, el consideră că partidul trebuie să își păstreze poziția exprimată până acum.
„Ar fi bine să rămânem pe aceeași poziție, pentru că, în politică, trebuie să fii consecvent și previzibil”, spune Peiu
Peiu a precizat că nu este o persoană rigidă. El spune că dialogul poate exista atunci când apar situații excepționale. Cu toate acestea, în mod normal, partidul său nu ar trebui să se asocieze cu formațiunile aflate la guvernare.
„Eu nu sunt rigid. Înțeleg că, la un moment dat, trebuie să discuți atunci când lucrurile evoluează într-un mod excepțional. În mod normal, noi ar fi trebuit să refuzăm orice încercare de asociere cu partidele din acea coaliție, pentru că, în mod logic, acea coaliție ar fi trebuit să continue” , conchide Petrișor Peiu