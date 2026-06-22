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Petrișor Peiu: „Am fost surprins de declarația lui George Simion că îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea”

Serdaru Mihaela
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În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, Petrișor Peiu, senator AUR și lider al grupului parlamentar AUR din Senatul României a vorbit despre poziția partidului său față de noul guvern. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. 

Petrișor Peiu, despre apelul lui George Simion

În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, senatorul AUR Petrișor Peiu a spus că a fost surprins de declarația lui George Simion, potrivit căreia îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea.

Marius Tucă „Ați rămas surprins de faptul că, la conferința de presă, George Simion a vorbit despre acest subiect și a făcut acel apel: «Dacă vor să discutăm, să negociem, să mă caute», căci acesta era apelul. Pentru că, în toată această săptămână, de când se vorbește despre Guvernul Veștea, ați avut o poziție foarte clară și logică. Mai devreme aminteați că nu veți vota Guvernul Veștea, deoarece acesta vine cu același program ca Guvernul Bolojan.”

Petrișor Peiu: „Am fost suprins”

Petrișor Peiu: „Trebuie să rămânem pe aceeași poziție”

Petrișor Peiu a subliniat că este important ca un partid să fie consecvent. Totodată, el consideră că partidul trebuie să își păstreze poziția exprimată până acum.

„Ar fi bine să rămânem pe aceeași poziție, pentru că, în politică, trebuie să fii consecvent și previzibil”, spune Peiu

Sunt posibile și discuții

Peiu a precizat că nu este o persoană rigidă. El spune că dialogul poate exista atunci când apar situații excepționale. Cu toate acestea, în mod normal, partidul său nu ar trebui să se asocieze cu formațiunile aflate la guvernare.

„Eu nu sunt rigid. Înțeleg că, la un moment dat, trebuie să discuți atunci când lucrurile evoluează într-un mod excepțional. În mod normal, noi ar fi trebuit să refuzăm orice încercare de asociere cu partidele din acea coaliție, pentru că, în mod logic, acea coaliție ar fi trebuit să continue” , conchide Petrișor Peiu

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