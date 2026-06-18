Riscurile războiului din Ucraina. Ion Cristoiu: „Este o greșeală să faci presiune asupra Rusiei cu drone pentru că Putin poate escalada repede”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum războiul din Ucraina poate escalada din cauza forțelor radicale din jurul lui Putin. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Judecăm că e foarte grav în momentul în care tu vii și ceri de la ruși taxe și impozite… Și te mândrești că ești cel mai tare din lume, că ai silozuri cu rachete nucleare. Și-ți trimite Zelenski drone care atacă, care îți cad în cap… Este o prostie! Cine crede că duce la îngenuncherea Rusiei greșește. Duce la o presiune extraordinară asupra lui Putin. Nu știu cât o să reziste să nu escaladeze. Și o escaladeze în cele din urmă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum războiul din Ucraina poate escalada din cauza forțelor radicale din jurul lui Putin. Acesta a început prin a spune că la dreapta lui Putin sunt forțe slavofone și rusofile. Aceste forțe sunt asemănate de jurnalist cu Gărzile Revoluției din Iran. Acesta afirmă că Putin este chiar un personaj echilibrat, un tip de centru față de acele forțe. Scriitorul susține că cei care cred că taxele mărite sau atacurile cu dronă asupra Rusiei vor îngenunchia țara greșesc. Acesta afirmă că va fi o presiune imensă pe Putin, iar conflictul poate escalada ușor.