România nu poate să pornească o revoluție, dar Germania sau Franța, da. Dungaciu: „Cordonul sanitar se va rupe din centrul UE, din nucleul dur”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat dinamica politică actuală din Europa, susținând că aceasta nu face altceva decât să radicalizeze o mare parte a societății. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu reproșează „mainstream-ului” european faptul că izolează mișcările de tip antisistem și nu oferă alternative, prin aplicarea așa-zisului cordon sanitar. Astfel, spune el, aceste mișcări cresc și se radicalizează, putând să devină un pericol pe viitor. În cazul Germaniei, remarcă invitatul, riscul este unul evident. Prin rămânerea la politicile actuale, se poate ajunge la o întorsătură periculoasă în care opoziția să se radicalizeze.

„Care-i greșeala strategică? Că ei țin ca pe alternative, îi lasă în margine, ăia cresc, ăia se radicalizează și nu-ți dai seama cât de imbecil, iertați-mă că o spun, este mainstream-ul. Că pe de o parte înarmează Germania, pe de altă parte radicalizează aproape jumătate de Germanie și dacă jumătatea de Germanie vine la putere, vine la putere pe o Germanie înarmată. Ca să înțelegeți ce prostie de gândire. Pentru că tu, dacă îi enervezi pe ăia și ei ajung la putere, tu le-ai dat o Germanie la pachet înarmată bine. Deci, ce o să facă ăștia? O să îi blocheze 30%? O să îi închidă Germania? O să o rupă în două? N-are, Germania nu e România totuși. Și o diversitate instituțională, dacă o fac în Germania, s-a închis toată povestea. Plecăm acasă sau scriem Rusia pe un european, și s-a închis povestea.”

Profesorul Dungaciu prezice un viitor sumbru pentru Uniunea Europeană. În cazul în care țări puternice precum Franța și Germania s-ar radicaliza, de acolo ar putea porni deconstrucția Uniunii Europene.