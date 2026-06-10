Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » România nu poate să pornească o revoluție, dar Germania sau Franța, da. Dan Dungaciu: „Cordonul sanitar se va rupe din centrul UE, din nucleul dur”

România nu poate să pornească o revoluție, dar Germania sau Franța, da. Dan Dungaciu: „Cordonul sanitar se va rupe din centrul UE, din nucleul dur”

Malina Maria Fulga
România nu poate să pornească o revoluție, dar Germania sau Franța, da. Dungaciu: „Cordonul sanitar se va rupe din centrul UE, din nucleul dur”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat dinamica politică actuală din Europa, susținând că aceasta nu face altceva decât să radicalizeze o mare parte a societății. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu reproșează „mainstream-ului” european faptul că izolează mișcările de tip antisistem și nu oferă alternative, prin aplicarea așa-zisului cordon sanitar. Astfel, spune el, aceste mișcări cresc și se radicalizează, putând să devină un pericol pe viitor. În cazul Germaniei, remarcă invitatul, riscul este unul evident. Prin rămânerea la politicile actuale, se poate ajunge la o întorsătură periculoasă în care opoziția să se radicalizeze.

„Care-i greșeala strategică? Că ei țin ca pe alternative, îi lasă în margine, ăia cresc, ăia se radicalizează și nu-ți dai seama cât de imbecil, iertați-mă că o spun, este mainstream-ul. Că pe de o parte înarmează Germania, pe de altă parte radicalizează aproape jumătate de Germanie și dacă jumătatea de Germanie vine la putere, vine la putere pe o Germanie înarmată. Ca să înțelegeți ce prostie de gândire. Pentru că tu, dacă îi enervezi pe ăia și ei ajung la putere, tu le-ai dat o Germanie la pachet înarmată bine. Deci, ce o să facă ăștia? O să îi blocheze 30%? O să îi închidă Germania? O să o rupă în două? N-are, Germania nu e România totuși. Și o diversitate instituțională, dacă o fac în Germania, s-a închis toată povestea. Plecăm acasă sau scriem Rusia pe un european, și s-a închis povestea.”

Profesorul Dungaciu prezice un viitor sumbru pentru Uniunea Europeană. În cazul în care țări puternice precum Franța și Germania s-ar radicaliza, de acolo ar putea porni deconstrucția Uniunii Europene.

„Dar eu vreau să spun câtă lipsă de gândire în încrâncenarea asta a lor, de a lăsa bucăți, hălci mari, iertați-mă, din statele naționale în afară, totul nu face decât să radicalizeze, să crească tensiunea internă. Și ei mai zic, doamne, peste tensiunea asta punem încă o dată, ne mai dăm o presiune în cap cu federalizarea, când oamenii sunt reticenți la orice, mă rog, superfetație de genul ăsta, și o să vedeți cum o să se arunce în aer proiectul. Deci ei acum sunt pe un drum în care n-au soluții. Doar că cordonul sanitar nu va cădea din margine, va cădea de la ei. Și nu uitați, avem o lege din centru. Nucleul dur, ăla rupe Europa. Nu noi. Noi nu o să putem. Nici Orban n-a putut. Deci, acolo, dacă se întâmplă ruptura, una singură, în Germania sau în Franța, s-a dus în cap tot cordonul sanitar. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Asta e bătălia. Lăsați singuri de capul lor. Fără americani care n-au… Nu că n-au câini, cum zic ei, n-au câini în această luptă.”

În ceea ce privește prioritățile Statelor Unite, lucrurile sunt clare, spune Dungaciu. Focusul total este spre Asia, cu toate acestea nu vor lăsa în urmă o Europă anti-americană.

„Au și ei. Pentru că ce îi interesează pe americani două lucruri. Unul, pivotul spre Asia, care-i fundamental. Tot ce se întâmplă în America e despre asta. Și doi, îi interesează totuși să nu lase în spatele lor, în Europa, oameni cu simpatii anti-americane. Că e un risc de securitate asta. De asta ne așteptăm că americanii, dacă își iau și încet, încet, încet, că America a început să pornească jocul ăla de curățire a instituțiilor, refinanțări, programe, programe, și dacă ei o să înceapă să se comporte ca democrații, dar altfel, nu ca democrații tehnici, dar să vină cu proiecte care seamănă cu administrația Trump, că vedeți că nu sunt proiecte americane.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
ACTUALITATE Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
22:30
Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:05
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
22:00
De ce s-a rupt Pheonix? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am fost ultima persoană care a mai acceptat să cânte cu Nicu Covaci. Ceilalți colegi nu au vrut să se mai întoarcă la proiectul inițial”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Adina Alberts
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
21:30
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Nu am plecat din țară de foame. În România câștigam bine, dar în Germania am ajuns săraci și necunoscuți”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
POLITICĂ Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe