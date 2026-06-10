România nu poate să pornească o revoluție, dar Germania sau Franța, da. Dungaciu: „Cordonul sanitar se va rupe din centrul UE, din nucleul dur”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat dinamica politică actuală din Europa, susținând că aceasta nu face altceva decât să radicalizeze o mare parte a societății. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul Dan Dungaciu reproșează „mainstream-ului” european faptul că izolează mișcările de tip antisistem și nu oferă alternative, prin aplicarea așa-zisului cordon sanitar. Astfel, spune el, aceste mișcări cresc și se radicalizează, putând să devină un pericol pe viitor. În cazul Germaniei, remarcă invitatul, riscul este unul evident. Prin rămânerea la politicile actuale, se poate ajunge la o întorsătură periculoasă în care opoziția să se radicalizeze.
„Care-i greșeala strategică? Că ei țin ca pe alternative, îi lasă în margine, ăia cresc, ăia se radicalizează și nu-ți dai seama cât de imbecil, iertați-mă că o spun, este mainstream-ul. Că pe de o parte înarmează Germania, pe de altă parte radicalizează aproape jumătate de Germanie și dacă jumătatea de Germanie vine la putere, vine la putere pe o Germanie înarmată. Ca să înțelegeți ce prostie de gândire. Pentru că tu, dacă îi enervezi pe ăia și ei ajung la putere, tu le-ai dat o Germanie la pachet înarmată bine. Deci, ce o să facă ăștia? O să îi blocheze 30%? O să îi închidă Germania? O să o rupă în două? N-are, Germania nu e România totuși. Și o diversitate instituțională, dacă o fac în Germania, s-a închis toată povestea. Plecăm acasă sau scriem Rusia pe un european, și s-a închis povestea.”
Profesorul Dungaciu prezice un viitor sumbru pentru Uniunea Europeană. În cazul în care țări puternice precum Franța și Germania s-ar radicaliza, de acolo ar putea porni deconstrucția Uniunii Europene.
„Dar eu vreau să spun câtă lipsă de gândire în încrâncenarea asta a lor, de a lăsa bucăți, hălci mari, iertați-mă, din statele naționale în afară, totul nu face decât să radicalizeze, să crească tensiunea internă. Și ei mai zic, doamne, peste tensiunea asta punem încă o dată, ne mai dăm o presiune în cap cu federalizarea, când oamenii sunt reticenți la orice, mă rog, superfetație de genul ăsta, și o să vedeți cum o să se arunce în aer proiectul. Deci ei acum sunt pe un drum în care n-au soluții. Doar că cordonul sanitar nu va cădea din margine, va cădea de la ei. Și nu uitați, avem o lege din centru. Nucleul dur, ăla rupe Europa. Nu noi. Noi nu o să putem. Nici Orban n-a putut. Deci, acolo, dacă se întâmplă ruptura, una singură, în Germania sau în Franța, s-a dus în cap tot cordonul sanitar. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Asta e bătălia. Lăsați singuri de capul lor. Fără americani care n-au… Nu că n-au câini, cum zic ei, n-au câini în această luptă.”
În ceea ce privește prioritățile Statelor Unite, lucrurile sunt clare, spune Dungaciu. Focusul total este spre Asia, cu toate acestea nu vor lăsa în urmă o Europă anti-americană.
„Au și ei. Pentru că ce îi interesează pe americani două lucruri. Unul, pivotul spre Asia, care-i fundamental. Tot ce se întâmplă în America e despre asta. Și doi, îi interesează totuși să nu lase în spatele lor, în Europa, oameni cu simpatii anti-americane. Că e un risc de securitate asta. De asta ne așteptăm că americanii, dacă își iau și încet, încet, încet, că America a început să pornească jocul ăla de curățire a instituțiilor, refinanțări, programe, programe, și dacă ei o să înceapă să se comporte ca democrații, dar altfel, nu ca democrații tehnici, dar să vină cu proiecte care seamănă cu administrația Trump, că vedeți că nu sunt proiecte americane.”