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Se va repeta povestea dronelor care violează suveranitatea României? Dan Dungaciu: „Întregul război din Ucraina este într-o continuă escaladare”

Malina Maria Fulga
Se va repeta povestea dronelor care violează suveranitatea României? Dan Dungaciu: „Întregul război din Ucraina este într-o continuă escaladare”
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Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre evoluția războiului din Ucraina și despre efectele sale asupra României. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dungaciu face o referire la întâlnirea de nivel înalt dintre cancelarul german, președintele Franței și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Dinamica de pe front se va schimba, spune invitatul, deoarece se va trece de la drone la rachete.

„Întâlnirea Merz, Macron, Steinmeier și Zelenski. Acolo s-a vorbit despre rachete cu rază lungă. Adică dronele nu mai fac față și atunci rachetele cu rază lungă vor fi cele care vor schimba soarta războiului. Deci asta a fost miza. Nu ai vrut, nu s-a putut, că n-au vrut războaie și încep războaie.”

Analistul politic susține că războiul din Ucraina este departe de a se încheia, ci mai degrabă se află într-o continuă escaladare. Iar în cazul României, adaugă acesta, autonomia de acțiune va fi zero, prioritatea fiind menținerea regimului politic actual.

„Deci suntem, cum am spus noi de multe ori, într-o escaladare, escaladare, escaladare. Pentru că anul ăsta va fi pe escaladare, pe totul sau nimic. Și în condițiile în care anul ăsta va fi pe totul sau nimic, vă imaginați că autonomia de gândire și de acțiune politică în România este zero. Aici nu va mișca nimeni în front. De fapt, despre asta e vorba. Nu va mișca nimeni în front pentru că așa suntem toți angajați într-un proiect de schimbare politică sau de menținere a regimului politic.”

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