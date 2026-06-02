Silviu Predoiu: „Am insistat să alegem ca președinte o persoană care ne-a spus din campanie că are probleme de comunicare și de luare a deciziilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a adus o critică la adresa modului de conducere al președintelui Nicușor Dan și a lipsei de asumare a responsabilității în cazul numirii unor oameni în funcții-cheie în stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu susține că președintele Nicușor Dan i-a informat pe români încă din campanie cu privire la defectele acestuia și lipsurile care îi pot dăuna în funcția de președinte. Mai exact, acesta se referă la lipsa unor bune capacități de comunicare, cât și la dificultatea în luarea unor decizii importante. Cu toate acestea, spune Silviu Predoiu, Nicușor Dan a fost ales pe baza onestității sale. Totuși, spune invitatul, această calitate nu îl ajută să ia deciziile necesare pentru România. Acest lucru este cu atât mai dificil într-o perioadă de instabilitate politică precum cea cu care ne confruntăm acum.

Silviu Predoiu: „Cotroceniul securizează președintele. Îl izolează de restul lumii”

Pe lângă lipsa abilităților de bun comunicator ale președintelui Dan, rămân valabile și izolarea, dar și securitatea oferite de Cotroceni, afirmă invitatul. El aduce aminte de mandatele lui Iohannis, despre care spune că s-ar fi găsit la Cotroceni ani de zile. Ar fi stat acolo fără să aibă măcar curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în țară. Acest risc al izolării, spune el, planează și asupra actualului președinte.