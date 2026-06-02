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Silviu Predoiu: „Fregatele achiziționate în 2003 au venit fără echipamente de tragere. Au ajuns în România ca un fel de vaporașe de croazieră”

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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre fregatele cumpărate în 2003 care au venit fără echipament de tragere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Au venit fără echipament antinavă, antisubmarin, antiaerian. Ele au venit ca niște nave de patrulare. Nu fregate moderne, așa cum le-am prezentat noi. Nu știu acum care este stadiul, dar foarte mulți ani s-a ascuns acest lucru de populație, după aia a devenit publică.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre fregatele cumpărate în 2003 care au venit fără echipament de tragere. Acesta spune că aceste fregate au ajuns în România ca un fel de nave de patrulare. Generalul subliniază că foarte mulți ani această informație a fost ascunsă de populație.

„Să știți că se spune: Domnule, dar de ce n-au făcut nimic? Și aici o să vă spun atât cât pot să spun. Am participat la discuții… Militarii au ridicat aceste probleme și în comisiile de control parlamentar. Am fost prezent când s-au ridicat subiecte privind… Nu intru în detalii. Capacitatea de apărare limitată, echipamentele învechite, lipsa de resurse, echipamente nefuncționale și politicul n-au zis niciodată că n-au dreptate. Au dat din cap, o să le punem pe listă. Da, foarte bine ați făcut domnule general… Țineți minte fregatele alea două, cumpărate în 2003? Au venit. Ele sunt în 2003, n-a spus nimeni vreme de vreo 20 de ani că ele au venit fără echipamente de tragere. Deci, înainte să vină în România… Noi le-am plătit. Au venit fără echipament antinavă, antisubmarin, antiaerian. Ele au venit ca niște nave de patrulare. Nu fregate moderne, așa cum le-am prezentat noi. Nu știu acum care este stadiul, dar foarte mulți ani s-a ascuns acest lucru de populație, după aia a devenit publică. De fapt era o păcăleală. Noi le cumpărasem în ideea că intrăm în Schengen, că în UE, că accelerăm procesul.”, a declarat generalul român.

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