Silviu Predoiu: „Așa cum arătăm, România a fost irelevantă, iar acum este pierdută”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre um România era irelevantă, iar acum este complet pierdută. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „România este pierdută. România era irelevantă deja, în momentul de față este pierdută. Nu intră niciun calcul. Nu avem nimic predictibil. Nu avem nicio strategie. Totul este încropit și ne mirăm că nu suntem luați în serios.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum România era irelevantă, acum este complet pierdută. Acesta a început prin a spune că România nu intră în niciun calcul. Generalul susține că nu este nimic predictibil, că nu există nicio strategie de guvernare a României. Mai mult, acesta adaugă faptul că totul este încropit în guvernarea țării, dar suntem mirați că nu ne ia nimeni în serios. Acesta acuză și atitudinea lui Bolojan. Susține că premierul avea de făcut un buget încă din noiembrie, dar încă nu a fost realizat.