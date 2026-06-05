Silviu Predoiu: „Nicușor Dan mai bine tăcea la conferința România Imună. Președintele a amestecat informații și nu a avut nicio concluzie”

Într-o ediție live Gândul, Silviu Predoiu a comentat situația politică din România, axându-se pe criza politică și economică și prioritățile la nivel înalt. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Predoiu spune că România trece printr-o criză politică serioasă. Aceasta durează de mai mult timp și afectează stabilitatea guvernării.

„Am văzut și discursul dumnealui și, sincer, vă spun: mai bine tăcea. A făcut un „ghiveci călugăresc” acolo, de toate pentru toți. Da, a amestecat de toate acolo, nu a avut nicio concluzie. Și eu mă gândesc că trebuie să le transmiți un mesaj de punere în ordinea priorităților” , spune Predoiu.

Un punct important din discurs este legat de o conferință despre dezinformare organizată la Cotroceni. Predoiu afirmă că:

nu era prioritatea momentului

evenimentul putea fi organizat de alte instituții

președinția nu trebuia să fie neapărat implicată direct.

„Prioritatea României acum, la Cotroceni, putea să nu fie această conferință. Conferința asta se putea organiza sub egida altor autorități din România. Iar președintele putea să fie invitat sau să trimită un consilier; era și mai realist, pentru că noi, la Președinție, lucrăm zi și noapte pentru a găsi o soluție de guvern cu puteri depline. Nu să călcăm legea în picioare și să rearanjăm totul astfel încât un guvern interimar, cu competențe limitate constituțional, să-și asume competențe complete” , conchide Silviu Predoiu.