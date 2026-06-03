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Silviu Predoiu: „România a atacat Rusia la nivel declarativ și a sperat că va fi aplaudată de liderii europeni pentru declarațiile sale”

Andrei Rosz
Silviu Predoiu: „România a atacat Rusia la nivel declarativ și a sperat că va fi aplaudată de liderii europeni pentru declarațiile sale. Să vedem ce o să se întâmple”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum România s-a grăbit să atace Rusia la nivel de declarații, sperând că va fi aplaudată de liderii europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Este o perioadă extrem de complicată, iar România s-a grăbit să atace Rusia. Repet, pentru că ăsta este discursul promovat și de UE, și de NATO prin Mark Rutte. Și a crezut că va fi aplaudată. Să vedem ce se va întâmpla… Am avut la București summit-ul B9. Așa era o ocazie să ridicăm aceste probleme. Noi n-am ridicat nicio problemă. Summitul B9 a fost o platformă pe care noi am oferit-o lui Mark Rutte și lui Nawrocki, președinte polonez. Și lui Zelenski…

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum România s-a grăbit să atace Rusia la nivel de declarații, sperând că va fi aplaudată de liderii europeni. Acesta a început prin a spune că traversăm o perioadă foarte dificilă din punct de vedere geopolitic. Generalul afirmă că România a ratat ocazia de a-și spune problemele la Summitul B9. Noi, adaugă acesta, am oferit o platformă lui Mark Rutte, lui Nawrocki și lui Zelenski.

„Este o perioadă extrem de complicată, iar România s-a grăbit să atace Rusia. Repet, pentru că ăsta este discursul promovat și de UE, și de NATO prin Mark Rutte. Și a crezut că va fi aplaudată. Să vedem ce se va întâmpla… Am avut la București summit-ul B9. Așa era o ocazie să ridicăm aceste probleme. Noi n-am ridicat nicio problemă. Summitul B9 a fost o platformă pe care noi am oferit-o lui Mark Rutte și lui Nawrocki, președinte polonez. Și lui Zelenski… Asta am făcut. În loc să ridicăm problemele Mării Negre, relației est-vest în cadrul NATO, în cadrul parteneriatului… Cum putem să redefinim parteneriatul în epoca în care intrăm. Ar fi trebuit să vorbim despre nevoile de securitate la granița cu Ucraina, unde avem probleme. Știți că lumea spune au atacat rușii. Nu atacă Delta Dunării, nu dau după scrumbii și după șalău. Atacă porturile care sunt puncte de intrare a armamentelor. N-am folosit platforma B9, pe care nu o să o mai întâlnim multă vreme, ca să discutăm aceste lucruri și să punem niște subiecte pe agenda summit-ului de la Ankara NATO din iulie.”, a explicat generalul.

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