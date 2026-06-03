Silviu Predoiu: „România a atacat Rusia la nivel declarativ și a sperat că va fi aplaudată de liderii europeni pentru declarațiile sale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum România s-a grăbit să atace Rusia la nivel de declarații, sperând că va fi aplaudată de liderii europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Este o perioadă extrem de complicată, iar România s-a grăbit să atace Rusia. Repet, pentru că ăsta este discursul promovat și de UE, și de NATO prin Mark Rutte. Și a crezut că va fi aplaudată. Să vedem ce se va întâmpla… Am avut la București summit-ul B9. Așa era o ocazie să ridicăm aceste probleme. Noi n-am ridicat nicio problemă. Summitul B9 a fost o platformă pe care noi am oferit-o lui Mark Rutte și lui Nawrocki, președinte polonez. Și lui Zelenski… ”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum România s-a grăbit să atace Rusia la nivel de declarații, sperând că va fi aplaudată de liderii europeni. Acesta a început prin a spune că traversăm o perioadă foarte dificilă din punct de vedere geopolitic. Generalul afirmă că România a ratat ocazia de a-și spune problemele la Summitul B9. Noi, adaugă acesta, am oferit o platformă lui Mark Rutte, lui Nawrocki și lui Zelenski.