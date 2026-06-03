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Silviu Predoiu: „Ucraina a privit România ca pe o amenințare, teama lor am fost noi. Au încercat să ne blocheze aderarea la NATO”

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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, afirmă că Ucraina a privit România ca pe o amenințare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Dacă țineți minte, Ucraina a blocat accederea României în NATO cu o scrisoare. Vorbim despre pretenții teritoriale ale României, despre atitudine belicoasă. Eu am spus de mai multe ori și nu știu de ce se supără unii sau alții. Rușii au mult mai multe în comun cu ucrainenii.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu afirmă că Ucraina a privit România ca pe o amenințare. Acesta spune că Ucraina a încercat să ne blocheze aderarea la NATO atunci când au trimis o scrisoare. Generalul subliniază că între Rusia și Ucraina sunt mai multe asemănări decât deosebiri.

„Este o reacție mult mai complexă decât își închipuie foarte mulți. Îmi asum ce spun. A fost o relație tensionată întotdeauna și în timpurile bune, Ucraina a privit România ca pe o amenințare în permanență. După câștigarea independenței de către Ucraina, a avut tot timpul convingerea că nu Rusia era cel care-i amenința integritatea teritorială, nici Ungaria. Teama lor viza România. Dacă țineți minte, Ucraina a blocat accederea României în NATO cu o scrisoare. Vorbim despre pretenții teritoriale ale României, despre atitudine belicoasă. Eu am spus de mai multe ori și nu știu de ce se supără unii sau alții. Rușii au mult mai multe în comun cu ucrainenii. Deci, lucrurile care îi țin în comun sunt mult mai numeroase decât alea care îi despart, sunt nesemnificative și tocmai de aceea sunt în acest conflict, pentru că seamănă foarte mult unii cu alții. Nu vrem să înțelegem. Iar noi suntem văzuți ca un implant în lumea slavă. Noi suntem percepuți ca un element alogen. N-au ce să caute aici ăștia, drept care relația a fost tensionată întotdeauna și nu vreau să intru în elemente, doar am avut expulzări de diplomați de acolo. Noi nu am expulzat de la ei. Am avut probleme cu Crivoirogu, localitatea de origine a lui Zelenski, combinatul, investiția noastră acolo și ne-au creat foarte multe probleme. Românii din Cernăuți, cu rezervare a identității naționale. Și acum Zelenski practic ne râde în nas, adică promite că a face își face exact pe dos, pentru că știe că nu vom face nimic. Eu nu mă simt deloc confortabil cu perspectiva unei Ucraine cu cea mai mare armată din Europa în coasta noastră. Să fiu sincer, nu că vreau altceva, dar haideți să nu ne păcălim. Haideți să fim realiști, să cântărim. Asta nu înseamnă să nu sprijinim Ucraina.”, a declarat generalul.

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