Silviu Predoiu: „Ucraina a privit România ca pe o amenințare, teama lor am fost noi. Au încercat să ne blocheze aderarea la NATO”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, afirmă că Ucraina a privit România ca pe o amenințare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Dacă țineți minte, Ucraina a blocat accederea României în NATO cu o scrisoare. Vorbim despre pretenții teritoriale ale României, despre atitudine belicoasă. Eu am spus de mai multe ori și nu știu de ce se supără unii sau alții. Rușii au mult mai multe în comun cu ucrainenii.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu afirmă că Ucraina a privit România ca pe o amenințare. Acesta spune că Ucraina a încercat să ne blocheze aderarea la NATO atunci când au trimis o scrisoare. Generalul subliniază că între Rusia și Ucraina sunt mai multe asemănări decât deosebiri.