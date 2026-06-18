Sistemul din România va face orice pentru a nu permite nicio schimbare. Mirel Palada: „Nu vom vedea alegeri anticipate și nici suspendarea președintelui”

Mirel Palada spune că anularea alegerilor nu este „momentul zero” al crizei politice din România, ci doar încă un episod dintr-un șir mai lung de tensiuni. El susține că, din 2004 încoace, Constituția ar fi fost încălcată în mod repetat.

„Turul întâi al alegerilor prezidențiale a fost anulat. Este un punct târziu pe acest fir îndelungat de abuzuri și de încălcări ale Constituției. Nu acela este momentul zero, deși toată lumea se agață de el ca fiind momentul zero. Mai în spate, din 2004 încoace, Constituția a fost în mod continuu încălcată și abuzată” , spune Palada

Critici despre sistem și putere

Palada afirmă că în România există un „sistem de putere” care își protejează poziția atunci când este contestat. El consideră că alegerile anticipate sau suspendarea președintelui sunt puțin probabile.

Marius Tucă: „Crezi că este posibilă suspendarea lui Nicușor Dan?”

Mirel Palada: „În România nu vom vedea alegeri anticipate și nici suspendarea președintelui. Sistemul de putere va face orice, va comite orice fel de abuzuri pentru a împiedica aceste lucruri să se întâmple. Deci, ce spune Călin Georgescu este doar la nivel de retorică”