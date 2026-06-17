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Soarta federalizării Europei, în mâna lui Zelenski. Dan Dungaciu: „Dacă Rusia câștigă în Ucraina, proiectul de federalizare al Uniunii Europene va pica”

Alexandra Anton Marinescu
Soarta federalizării Europei, în mâna lui Zelenski. Dan Dungaciu: „Dacă Rusia câștigă în Ucraina, proiectul de federalizare al Uniunii Europene va pica”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog și geopolitician, a analizat modul în care diferiți actori internaționali percep războiul din Ucraina, susținând că miza diferă fundamental între Statele Unite, Europa, Rusia și Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Pentru Ucraina, Rusia și Europa, războiul este existențial

Dungaciu afirmă că atât Ucraina, cât și Rusia și statele europene implicate percep conflictul ca fiind unul decisiv pentru propria supraviețuire politică și strategică.

„Ucraina crede că războiul ăsta este existențial, rușii cred că este existențial, deci dacă sunt înfrânți, se duc în cap.”, spune acesta.

Această percepție este împărtășită și de o parte semnificativă a liderilor europeni.

„Europenii cred că este existențial. Singurii sunt americanii care nu au nicio miză existențială cu acest război.”, afirmă Dungaciu.

Din perspectiva Europei, o eventuală victorie a Rusiei ar avea consecințe politice majore asupra proiectului european.

„Dacă Putin câștigă, dacă Rusia câștigă, noi ne-am destrăma. Nu neapărat că vine Rusia până la Lisabona.”, spune acesta.

Dan Dungaciu: „Nu va fi simplu de oprit acest război”

Dungaciu susține că intensitatea conflictului este alimentată de faptul că toate părțile implicate îl percep ca fiind vital pentru propria supraviețuire politică sau strategică.

„Deci ideea de a câștiga Rusia anulează proiectul de federalizare, toată construcția strategică se duce în cap.”, afirmă el.

În acest context, sociologul consideră că negocierile de pace sunt îngreunate de natura profundă a conflictului.

„Nu va fi simplu de oprit acest război, pentru că războiul când devine existențial e foarte greu să-l oprești.”, concluzionează Dan Dungaciu.

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