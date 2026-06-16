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Uniunea Europeană nu e SUA. Dan Dungaciu: „Suma armatelor naționale nu formează armata europeană. Europa nu are cum să preia structurile NATO”

Andrei Rosz
Uniunea Europeană nu e SUA. Dan Dungaciu: „Suma armatelor naționale nu formează armata europeană. Europa nu are cum să preia structurile NATO”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum suma armatelor naționale nu formează armata Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Sigur că unii, în mintea lor, zic să facem un NATO european. Dar să te gândești la armata europeană… De fapt, ei vor să conducă. Pentru că lucrurile sunt complicate, trebuie să o conduci, să faci compatibil… Deocamdată, structurile astea de conducere sunt doar americane. Adică toate structurile și, mă rog, comandamentele sunt la americani. Nu este o treabă simplă să faci armată. O armată nu înseamnă… Suma armatelor naționale nu îți face o armată europeană. Asta e o naivitate.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum suma armatelor naționale nu formează armata Uniunii Europene. Acesta a început prin a spune că Turcia este un actor major în zonă, iar România ignoră acest parteneriat. Sociologul afirmă că România nu poate face nazuri în ceea ce-l privește pe Erdogan, atâta timp cât abuzurile curg în țară. Apoi, acesta a vorbit despre dorința liderilor europeni de federalizare și raportarea la NATO. Liderii UE vor să fie și în NATO, adaugă Dungaciu, dar să fie și independenți.

„Turcia este un actor major aici. Va fi un jucător! Nouă nu ne place de Erdogan, ne ținem de nas, că vezi doamne, Erdogan nu e bun. Că noi suntem foarte cuminți, curați și noi nu facem rele politice în Europa. Noi doar închidem alegeri… Erdogan este rău, noi suntem buni, politic vorbim… De parcă suntem sfinți în Europa, sfinții Europei. Nici Europa nu mai e ce a fost, iertați-mă. Deci în Germania nu arestează ăia? Nu fac comparații acuma, dar vreau să spun… Ideea că noi suntem puritatea morală și în Turcia s-a cumulat negativitatea lumii este cel puțin ridicolă pentru un stat ca România. Sigur că NATO e important, întrucât e America importantă. În rest, toată construcția asta europeană și europenii au aici o poziționare foarte bizară. Ei vor și întâlnire a flancului european al NATO, ceea ce e o poveste veche. Dar vor, în același timp, și armată europeană. Ei nu ne-au explicat deocamdată cum e treaba, ce vrem noi, ca Europă. Vrem să fim în NATO sau să facem o armată de-a noastră? Sigur că unii, în mintea lor, zic să facem un NATO european. Dar să te gândești la armata europeană… De fapt, ei vor să conducă. Pentru că lucrurile sunt complicate, trebuie să o conduci, să faci compatibil… Deocamdată, structurile astea de conducere sunt doar americane. Adică toate structurile și, mă rog, comandamentele sunt la americani. Nu este o treabă simplă să faci armată. O armată nu înseamnă… Suma armatelor naționale nu îți face o armată europeană. Asta e o naivitate. Putem să punem noi 10% din PIB, fiecare dintre noi, că dacă n-ai o coordonare și o viziune, aia nu e armată. Europenilor le este foarte greu să zică doar NATO, doar NATO, pentru că ideea de federalizare și de entitate europeană strategică ar vrea să depășească cadrul NATO, în care tot americanii sunt șefi.”, a explicat sociologul. 

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