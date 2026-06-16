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Soarta liberalilor din România, verdictul lui Mirel Palada: „PNL este un partid istoric care devine fosilă pe zi ce trece”

Soarta liberalilor din România, verdictul lui Mirel Palada: „PNL este un partid istoric care devine fosilă pe zi ce trece”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Mirel Palada, sociolog, a vorbit despre cum PNL este un partid istoric, dar devine o fosilă pe zi ce trece. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada: „Așa cum a fost preluat în 2015 de către forțele întunericului, de către PD. Avem de-a face cu un partid istoric care de 35 de ani este pe rând, la cincea sau șasea rundă de preluări de către forțe civile, aproape civile. Băsescu pune mâna pe PNL. Acuma USR-ul pune mâna pe PNL. Însă liderii PNL sunt cât se poate de convinși că ei conduc cu adevărat PNL-ul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Mirel Palada a vorbit despre cum PNL este un partid istoric, dar devine o fosilă pe zi ce trece. Palada a început prin a spune că Bolojan, sub comanda USR, încearcă să pună mâna pe liberali. Acesta spune că liderii PNL sunt convinși că ei sunt cei care conduc partidul. Liderii PNL sunt la a cincea preluare de către „forțe civile sau aproape civile” și nici nu realizează. O preluare a PNL-ului a făcut și Traian Băsescu în timpul mandatului său. Sociologul mai menționează că Traian Băsescu după terminarea mandatului de președinte a avut trei solicitări.

„Dăm legătura la Palatul Brătienilor care știu că am fost și pe acolo. Au foarte mulți copaci frumoși, au și niște liberali și mai frumoși și mai găunoși decât copacii. Aici lucrurile sunt foarte clare. Avem un conducător cât se poate de usr-ist care vrea să pună mâna pe partid. Care partid se ține tare și nu se lasă să fie preluat de către forțele întunericului. Așa cum a fost preluat în 2015 de către forțele întunericului, de către PD. Avem de-a face cu un partid istoric care de 35 de ani este pe rând, la cincea sau șasea rundă de preluări de către forțe civile, aproape civile. Băsescu pune mâna pe PNL. Acuma USR-ul pune mâna pe PNL. Însă liderii PNL sunt cât se poate de convinși că ei conduc cu adevărat PNL-ul. A avut mai multe solicitări în momentul în care a terminat mandatul de președinte. Unu să aibă SPP-iști, doi să aibă o casă și trei casa să aibă o pivniță cât se poate de bine alimentată cu foarte multă băutură. În momentul de față forțele răului nu îl pot prinde și cuprinde, căci este în pivniță și stă de vorbă cu… Știți că pe vremea respectivă se pun pe damigene niște mănuși care au așa o formă, când fermentează vinul din damigeană, se umflă și mănușile. Dânsul acuma stă de vorbă cu mănușile, deci nu poate să ne spună nimic. În schimb, am primit o relatare de la un prieten anonim, de altfel, cunoscut, care ne spune că PNL-ul este un partid istoric care în fiecare zi, pe zi ce trece, devine din ce în ce mai istoric.”, a declarat sociologul.

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