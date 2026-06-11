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Soarta PSD-ului, verdictul lui Ion Cristoiu: „Dacă PSD-ul susține guvernul Tomac, nu mai este un partid serios și este pe cale de dispariție”

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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat că dacă PSD va susține guvernul Tomac o să dispară de pe scena politică românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: Este ca și cum Caligula a venit în Senat și i-a întrebat dacă nu vor calul lui să fie senator? Adică nici măcar Senatul Roman al lui Caligula nu a votat un cal. A zis Caligula… Nu există așa ceva! Acum, normal, este ca să fiu eu răutăcios. Și PSD-ul să decidă după această intervenție, când îl votează. Dacă decide că îl votează pe Tomac, PSD-ul nu mai are nicio treabă cu un partid.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a explicat că dacă PSD va susține guvernul Tomac o să dispară de pe scena politică românească. Acesta a început prin a face o comparație între Nicușor Dan și Caligula. Așa cum Împăratul Roman a vrut să își pună calul în funcție de senator, la fel și Nicușor îl vrea pe Tomac premier. Jurnalistul susține că ambele personajele au recurs la amenințări. Despre PSD, acesta susține că nu va mai fi partid dacă îl susține pe Tomac.

„Este ca și cum Caligula a venit în Senat și i-a întrebat dacă nu vor calul lui să fie senator? Adică nici măcar Senatul Roman al lui Caligula nu a votat un cal. A zis Caligula: Nu. Nu există așa ceva. Acum, normal, este ca să fiu eu răutăcios. Și PSD-ul să decidă după această intervenție, când îl votează. Dacă decide că îl votează pe Tomac și nu se referă la această intervenție, PSD-ul nu are nicio treabă cu un partid. Este istoric, partea a doua, pentru că e pentru prima dată după 1990 când unui președinte, i-se de una peste bot. Iertați-mă, nu am pomenit așa ceva. De ce? Că pentru că și aici ajungem la neisprăvit. Nu? Adică eram sigur cum am fost și sigur că nu-i la plesneală și era să pierd. Noroc că nu am pus pariu cu tine. Eram sigur, că el a vorbit deja la PNL, la USR… Stai să ne lămurim, nu e vorba de timp la nivelul lui și la nivelul nostru. Cum să zic, ai un timp și dacă nu vorbești cu el se ia poziția de drept când răgnești la el… Am crezut încă o dată, pentru că în prostia mea, eu încă îl mai consider pe Nicușor Dan, măcar nu știu niște rămășițe de președinte.”, a declarat jurnalistul.

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