Soarta PSD-ului, verdictul lui Ion Cristoiu: „Dacă PSD-ul susține guvernul Tomac, nu mai este un partid serios și este pe cale de dispariție”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat că dacă PSD va susține guvernul Tomac o să dispară de pe scena politică românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: Este ca și cum Caligula a venit în Senat și i-a întrebat dacă nu vor calul lui să fie senator? Adică nici măcar Senatul Roman al lui Caligula nu a votat un cal. A zis Caligula… Nu există așa ceva! Acum, normal, este ca să fiu eu răutăcios. Și PSD-ul să decidă după această intervenție, când îl votează. Dacă decide că îl votează pe Tomac, PSD-ul nu mai are nicio treabă cu un partid.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a explicat că dacă PSD va susține guvernul Tomac o să dispară de pe scena politică românească. Acesta a început prin a face o comparație între Nicușor Dan și Caligula. Așa cum Împăratul Roman a vrut să își pună calul în funcție de senator, la fel și Nicușor îl vrea pe Tomac premier. Jurnalistul susține că ambele personajele au recurs la amenințări. Despre PSD, acesta susține că nu va mai fi partid dacă îl susține pe Tomac.