Ion Cristoiu: „Într-un articol de constituție avem 50.000 posibilități de interpretare pentru Nicușor Dan. Trebuie făcut un volum de 100 pagini cu definiții și termene precise”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat cum într-un articol din Constituția României sunt 50.000 de posibilități de interpretare pentru Nicușor Dan.

Ion Cristoiu: „Președintele se consultă cu partidul care a câștigat alegerile iar în cazul în care nu a câștigat nimeni, cu partidele parlamentare. În urma consultărilor, președintele desemnează un premier. Repet, din 90, aceeași chestiune. E mică Constituția, vedeți?”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a explicat cum într-un articol din Constituția României sunt 50.000 de posibilități de interpretare pentru Nicușor Dan. Acesta spune că trebuie implementat un volum de 100 de pagini cu definiții și termene precise. Acesta subliniază că ar trebui precizat în cât timp de la căderea guvernului încep consultările cu partidele. Jurnalistul susține că partidele care vin la consultări ar trebui să aibă o ținută decentă.