Ion Cristoiu: „Într-un articol de constituție avem 50.000 posibilități de interpretare pentru Nicușor Dan. Trebuie făcut un volum de 100 pagini cu definiții și termene precise”
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat cum într-un articol din Constituția României sunt 50.000 de posibilități de interpretare pentru Nicușor Dan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Președintele se consultă cu partidul care a câștigat alegerile iar în cazul în care nu a câștigat nimeni, cu partidele parlamentare. În urma consultărilor, președintele desemnează un premier. Repet, din 90, aceeași chestiune. E mică Constituția, vedeți?”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a explicat cum într-un articol din Constituția României sunt 50.000 de posibilități de interpretare pentru Nicușor Dan. Acesta spune că trebuie implementat un volum de 100 de pagini cu definiții și termene precise. Acesta subliniază că ar trebui precizat în cât timp de la căderea guvernului încep consultările cu partidele. Jurnalistul susține că partidele care vin la consultări ar trebui să aibă o ținută decentă.

„Deci părinții Constituției… Au zis: Bă, după alegeri sau după guvern cum a fost acum cu moțiunea de cenzură… Au zis așa: Președintele se consultă cu partidul care a câștigat alegerile iar în cazul în care nu a câștigat nimeni, cu partidele parlamentare. În urma consultărilor, președintele desemnează un premier. Repet, din 90, aceeași chestiune. Nu desemnează un premier… E mică Constituția, vedeți? Când o să o rescriu eu. Eu propun următorul lucru. La capitolul cu președintele. Avem fraza asta: Deci președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament. Ori dacă nu există a partidelor prezente în Parlament. În acest text se află 50.000 de posibile interpretări pentru Nicușor Dan. Și eu propun ca la textul ăsta să adăugăm un volum de 100 de pagini. Unde să se explice. Deci președintele României e clar, nu e nevoie de explicații. El desemnează. Ce înseamnă a desemna? Trebuie să spunem, a desemna înseamnă… Deci consultă partidele, da? Ce înseamnă consultă? Consultă cu stetoscopul? Trebuie precizat neapărat. Nicușor Dan e în stare să consulte cu… Dacă observi tu, acest verb nu are timp. Consultă când și cât? Când au făcut aia Constituția au zis: Mă, a căzut un guvern, președintele face imediat. Constituția trebuia să spună: La 24 de ore sau la 10 ore, de la anunțul căderii guvernului,  președintele nu convoacă consultările, începe… A desemna înseamnă: anunț video, viu grai, în scris trebuie specificat. La consultări trebuie să vină cu o anumită îmbrăcăminte. Ținută decentă.”, a declarat jurnalistul.

