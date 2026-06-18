Speră Bolojan la scaunul de la Cotroceni? Generalul Silviu Predoiu: „Sunt convins că a rămas cu gândul că dacă ar fi candidat la președinție ar fi câștigat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan a rămas cu gândul la funcția de președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „A trecut pe la Cotroceni, a fost câteva luni președinte interimar. I-a venit foarte greu. Știa că trebuie să plece, știa, promisese că nu va candida, nici nu putea să candideze. A rămas, sunt convins, cu gândul că dacă ar fi candidat, câștiga. Este posibil, cum era atunci un curent de presă puternic. Iar domnul Nicușor Dan, țineți minte, a fost întrebat de câteva ori dacă îl vrea ca premier. Era întrebarea standard pentru toți candidații.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Ilie Bolojan a rămas cu gândul la funcția de președinte. Acesta a început prin a spune că există un război între Bolojan și Nicușor Dan. Acest conflict provine din diferența de opinie dintre cei doi politicieni. În plus, generalul afirmă că Bolojan se atașase de funcția de președinte interimar și probabil încă tânjește la ea. Ofițerul SIE susține că devenise un fel de mantră ca Bolojan să preia funcția de premier.