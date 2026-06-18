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Speră Bolojan la scaunul de la Cotroceni? Generalul Silviu Predoiu: „Sunt convins că a rămas cu gândul că dacă ar fi candidat la președinție ar fi câștigat”

Andrei Rosz
Speră Bolojan la scaunul de la Cotroceni? Gen Silviu Predoiu: „Sunt convins că a rămas cu gândul că dacă ar fi candidat la președinție ar fi câștigat”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Ilie Bolojan a rămas cu gândul la funcția de președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „A trecut pe la Cotroceni, a fost câteva luni președinte interimar. I-a venit foarte greu. Știa că trebuie să plece, știa, promisese că nu va candida, nici nu putea să candideze. A rămas, sunt convins, cu gândul că dacă ar fi candidat, câștiga. Este posibil, cum era atunci un curent de presă puternic. Iar domnul Nicușor Dan, țineți minte, a fost întrebat de câteva ori dacă îl vrea ca premier. Era întrebarea standard pentru toți candidații.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Ilie Bolojan a rămas cu gândul la funcția de președinte. Acesta a început prin a spune că există un război între Bolojan și Nicușor Dan. Acest conflict provine din diferența de opinie dintre cei doi politicieni. În plus, generalul afirmă că Bolojan se atașase de funcția de președinte interimar și probabil încă tânjește la ea. Ofițerul SIE susține că devenise un fel de mantră ca Bolojan să preia funcția de premier.

„Avem nevoie… Pentru că dacă nici serviciile nu se mai bagă, atunci chiar cam fi zob. Dar dacă se bagă, înseamnă că mai e o miză. Și avem nevoie să creăm toate poveștile astea. Să știți că eu în continuare aud că am fost candidatul serviciilor. Păi m-au votat cam puțini. Dacă eram candidatul serviciilor, ar fi trebuit… Ar fi trebuit să fiu undeva în primii trei. Eu cred că Nicușor Dan nu l-a plăcut niciodată pe domnul Bolojan. Pentru că sunt la poli opuși. Temperamental, conduită și așa mai departe… Și cred că și domnul Bolojan a fost foarte râcâit de dumnealui. A trecut pe la Cotroceni, a fost câteva luni președinte interimar. I-a venit foarte greu. Știa că trebuie să plece, știa, promisese că nu va candida, nici nu putea să candideze. A rămas, sunt convins, cu gândul că dacă ar fi candidat, câștiga. Este posibil, cum era atunci un curent de presă puternic, iar domnul Nicușor Dan, țineți minte, a fost întrebat de câteva ori dacă îl vrea ca premier. Era întrebarea standard pentru toți candidații. Mi s-a pus și mie… Dacă veți ieși președinte, îl veți numi pe domnul Bolojan în funcția de premier. Dar de unde prevedea Constituția așa ceva? Nu, domnule. Devenise un fel de mantră Bolojan în funcția de premier. Păi, dacă e acuma președinte interimar, doar nu era să rămână de căruță… Nu rămânea de căruță. Se ducea înapoi la Parlament, că era președintele Senatului, că d-aia ajunsese… Nu, nu, nu, trebuie să fie premier. Nu ne-a interesat, apropo de ce se spune astăzi, dacă e adecvat sau nu pentru funcție.”, a explicat generalul.

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