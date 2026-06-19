Susținătorii lui Bolojan, ia-i de unde nu-s. Gen Silviu Predoiu: „Nu am întâlnit oameni care să îl susțină pe Bolojan așa cum se întâmplă în online”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum susținătorii lui Bolojan sunt doar în mediul online. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Merg destul de mult prin țară. Eu nu știu unde sunt cei care îl aclamă pe domnul Bolojan pe online, pentru că sunt foarte mulți. Eu nu i-am întâlnit. Am întâlnit oameni care poate nici nu știu exact cine e domnul Bolojan, dar care spun ce face guvernul pentru noi trebuie să facem ceva, trebuie să-i schimbăm, trebuie să-i dăm jos. Explicația este foarte simplă.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum susținătorii lui Bolojan sunt doar în mediul online. Acesta spune că a mers foarte mult prin țară și nu a văzut susținătorii premierului interimar. În schimb, a văzut oamenii care nu știau cine este Ilie Bolojan și care își doreau o schimbare în România. El menționează câteva dintre teoriile din spațiul public în momentul desfășurării alegerilor prezidențiale. Cum se spunea că dacă George Simion ajunge președinte, leul se va deprecia. Deprecierea leului s-a întâmplat, de fapt, chiar în timpul mandatului lui Nicușor Dan.