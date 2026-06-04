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Toni Neacșu comentează protestele bugetarilor: „Sindicatele au greșit atunci când au decis să meargă la consultările de la Ministerul Muncii. Au validat un Guvern demis”

Andrei Rosz
Toni Neacșu comentează protestele bugetarilor: „Sindicatele au greșit atunci când au decis să meargă la consultările de la Ministerul Muncii. Au validat un Guvern demis”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a vorbit despre cum sindicatele au greșit când au mers la consultări la Ministerul Muncii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Toni Neacșu: „În condițiile în care noi știm că asistăm la o mare, mare ipocrizie constituțională, dacă vreți. Adică știm că Guvernul nu poate să scrie legea asta. Cu toate astea, el scrie legea salarizării. Mai știm că nu poate să trimită legea la Parlament. Ei bine, n-o să trimită la Parlament, dar o să vină un parlamentar care o ia. Și o să și-o însușească, să spună noi am scris legea asta, e a noastră. Deci de-acuma e inițiativă parlamentară, nu inițiativă guvernamentală. Nu facem altceva decât să-i ajutăm, dacă vreți, să se joace de-a Constituția.

În emisiune la Marius Tucă, Toni Neacșu a vorbit despre sindicatele au greșit când au mers la consultări la Ministerul Muncii. Acesta a început prin a spune că cineva din Ministerul Muncii stă acum și redactează legea salarizării unice. Acea persoană, adaugă avocatul, face un lucru împotriva atribuțiilor acestui Guvern demis. Acesta vorbește și despre cum politicienii noștri jonglează cu Constituția pentru a face ce își doresc.

„Nu numai atât, dar ei nu fac altceva decât să valideze pur și simplu acest Guvern atunci când uzurpează niște atribuții pe care nu le mai are. Deci, scrierea unor acte normative, a unei legi, scrierea, redactarea… Dacă cineva în ministerul ăla, în Ministerul Muncii, în momentul de față, plătit din banii noștri, stă și redactează acolo diferite articole prin care, mă rog, stabilește grila de salarizare, sporuri și așa mai departe. Ei bine, lucrurile astea nu se mai pot întâmpla în cadrul Ministerului Muncii sau în cadrul Guvernului, în general, pentru simplul considerent că, v-am spus, nu mai poate lua niciun fel de decizie care să arunce în aer societatea asta. Cum e legea asta, care e foarte importantă din punctul ăsta de vedere. Eu am spus că, într-adevăr, sindicatele au greșit în momentul în care au acceptat să se prezinte la acele negocieri sau consultări la Ministerul Muncii. Pentru că au validat toată această procedură, adică au dat aparența de normalitate. Da, e absolut normal… În condițiile în care noi știm că asistăm la o mare, mare ipocrizie constituțională, dacă vreți. Adică știm că Guvernul nu poate să scrie legea asta. Cu toate astea, el scrie legea salarizării. Mai știm că nu poate să trimită legea la Parlament. Ei bine, n-o să trimită la Parlament, dar o să vină un parlamentar care o ia. Mă rog, mai mulți parlamentari, că au acord… Și o să și-o însușească, să spună noi am scris legea asta, e a noastră. Deci de-acuma e inițiativă parlamentară, nu inițiativă guvernamentală. Nu facem altceva decât să-i ajutăm, dacă vreți, să se joace de-a Constituția. Uite atribuția, nu este atribuția…”, a declarat avocatul.

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