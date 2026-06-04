Toni Neacșu comentează protestele bugetarilor: „Sindicatele au greșit atunci când au decis să meargă la consultările de la Ministerul Muncii. Au validat un Guvern demis”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a vorbit despre cum sindicatele au greșit când au mers la consultări la Ministerul Muncii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Toni Neacșu: „În condițiile în care noi știm că asistăm la o mare, mare ipocrizie constituțională, dacă vreți. Adică știm că Guvernul nu poate să scrie legea asta. Cu toate astea, el scrie legea salarizării. Mai știm că nu poate să trimită legea la Parlament. Ei bine, n-o să trimită la Parlament, dar o să vină un parlamentar care o ia. Și o să și-o însușească, să spună noi am scris legea asta, e a noastră. Deci de-acuma e inițiativă parlamentară, nu inițiativă guvernamentală. Nu facem altceva decât să-i ajutăm, dacă vreți, să se joace de-a Constituția.”

În emisiune la Marius Tucă, Toni Neacșu a vorbit despre sindicatele au greșit când au mers la consultări la Ministerul Muncii. Acesta a început prin a spune că cineva din Ministerul Muncii stă acum și redactează legea salarizării unice. Acea persoană, adaugă avocatul, face un lucru împotriva atribuțiilor acestui Guvern demis. Acesta vorbește și despre cum politicienii noștri jonglează cu Constituția pentru a face ce își doresc.