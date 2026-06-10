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Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”

Serdaru Mihaela
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Viorel Cataramă a vorbit în emisiunea lui Marius Tucă despre starea actuală a societății. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show 

Omul de afaceri Viorel Cataramă afirmă că, în perioade de haos, oamenii trebuie să se desprindă de stres. El recomandă lucruri simple:

  • să ieși din rutină
  • să mergi la concerte sau operă
  • să faci sport
  • să te ocupi de afaceri sau activități zilnice

Ideea lui este clară: mintea trebuie ocupată, nu blocată în frică.

„Noi nu mai înțelegem acum exact ce se întâmplă: o zi, două, o săptămână, două, până când să ne tot zbuciumăm să înțelegem ce se întâmplă, când de fapt nu e nimic de înțeles. Și atunci… Deci te duci în altă parte, te duci să supraviețuiești, te duci la operă, asculți un concert de vioară, joci golf, te duci și încerci să faci afaceri în această perioadă, pentru că altfel, o iei razna” , spune Cataramă

Viorel Cataramă: „Începe să conștientizeze greșelile făcute ca președinte”

Cataramă a mai comentat contextul politic și deciziile conducerii țării, inclusiv pe Nicușor Dan. El a criticat unele decizii recente, afirmând că apar greșeli tot mai evidente în guvernare.

„Începe să conștientizeze greșelile, prostiile pe care le face în calitate de președinte” , conchide omul de afaceri

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