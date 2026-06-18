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Trump a învins! Dan Dungaciu: „Dacă Iranul nu va mai fi un pericol nuclear, americanii au câștigat războiul”

Alexandra Anton Marinescu
Trump a învins! Dan Dungaciu: „Dacă Iranul nu va mai fi un pericol nuclear, americanii au câștigat războiul”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și rolul președintelui american Donald Trump în relația cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit acestuia, după conflictul cu Iranul, atenția administrației americane s-ar putea muta către războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Trump a reușit să tempereze poziția lui Benjamin Netanyahu

Dungaciu susține că Donald Trump a avut un rol important în limitarea escaladării conflictului dintre Israel și Iran.

„Trump a mai făcut un lucru. În pofida a tot ce s-a spus, Trump a potolit impetuozitatea lui Bibi Netanyahu.”, afirmă acesta.

Potrivit analistului, premierul israelian se confruntă cu presiuni politice interne, însă depinde în continuare de sprijinul administrației americane.

„Trump ce-i spune? «Stai liniștit că negociem un acord în care să nu mai facă arma nucleară.»”, spune Dungaciu.

În opinia sa, dacă Iranul nu va dezvolta arma nucleară, principalul obiectiv strategic al conflictului va fi fost atins.

„Dacă Iranul nu este un pericol nuclear, am câștigat.”, afirmă acesta.

Dan Dungaciu: „E cert că Trump acum se va ocupa poate mai mult de povestea cu Ucraina”

Analistul consideră că tensiunile din Orientul Mijlociu nu au dispărut complet. Administrația Trump ar putea acorda o atenție mai mare conflictului din Ucraina.

„Nu e obligatoriu că s-au oprit loviturile acolo. Poate să izbucnească o scânteie, nu se știe de unde.”, spune Dungaciu, referindu-se la situația din regiune.

El apreciază însă că următoarea prioritate diplomatică a liderului american va fi războiul dintre Rusia și Ucraina.

„E cert că Trump acum se va ocupa poate mai mult de povestea cu Ucraina.”, afirmă acesta.

În plan politic, Dungaciu crede că Donald Trump va încerca să valorifice electoral rezultatele obținute în politica externă.

„Electoral, sigur, va spune, în stilul lui caracteristic și unic, că a încheiat încă două războaie mari pe care lumea nu le încheiase.”, concluzionează Dan Dungaciu.

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