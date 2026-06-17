USR, progresism marcă românească. Mirel Palada: „Nu trebuie să știm prea mult despre USR. Știm foarte bine istoria Partidului Comunist din România”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a lansat un atac politic și ideologic dur la adresa partidului USR. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada susține că retorica USR, pe care o consideră mincinoasă și înșelătoare la adresa electoratului, și-a pierdut impactul. Susține că partidul a primit niște portofolii ministeriale nemeritate, acuzându-i de incompetență. Palada încadrează USR drept un partid progresist, sorosist, comparându-l printr-o analogie istorică cu bolșevicii.

„La USR lucrurile sunt foarte simple, li se cam termină energia și capacitatea de harneală. Era o glumă pe vremuri care zicea: poți să minți multă lume o bucată scurtă de timp. Poți să minți puțină lume o bucată lungă de timp. Dar nu poți să-i minți pe toți o bucată lungă de timp. Iar USR-ul a crezut că încalcă legile fizicii și că-i minte pe toți tot timpul și iată că le-a ajuns cuțitul la os. Sunt din ce în ce mai greu de crezut. Au reușit să-și dea dovada nu neapărat a neputinței administrative, ci, mai rău, a ticăloșiei administrative, pentru că sunt reprezentanții ideologiei progresiste și sorosiste în România. Au primit niște posturi ministeriale foarte importante, nemeritate, și odată ajunși în ele, au distrus tot ce au putut să distrugă. Și ei seamănă foarte bine cu bolșevicii.”