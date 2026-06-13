Valentin Stan analizează felul în care au fost tratați liderii români la ONU: Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu drona de la Galați. Când au încercat lideri români să convoace Articolul 4 NATO, le-a fost refuzată această acțiune

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre reacția diplomatică la nivel internațional privind incidentul dronei căzute la Galați. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan susține că incidentul privind drona rusească căzută la Galați a fost tratat cu o totală lipsă de importanță la nivel internațional. De asemenea, acesta evidențiază eșecul conferinței de presă susținute de către ministra de externe, Oana Toiu. Prezența media a fost nesemnificativă, la fel ca și în cazul oficialilor străini. Mai spune invitatul că puținele întrebări adresate au fost primite cu dificultate de către ministra de externe.

A făcut o conferință de presă cu drona, cu Consiliul de Securitate. Au fost atât de mulți jurnaliști încât a primit doar două întrebări. Una de la France 24, în limba engleză. A întrebat-o aia nimic, dar e foarte interesant ce a întrebat al doilea, că era de la Italpress. El întreabă: Cum rămâne cu țările astea care vă susțin pe voi? Știi câte țări sunt la ONU? 193. Nu crezi că lipsesc câteva?. Asta era toată terminată, săraca. Mi-a fost milă de ea.

Valentin Stan pune accentul pe lipsa ambasadorului SUA de la această conferință. Dovedind lipsa de importanță oferită evenimentului, au fost trimiși doar oficiali de rang inferior. Dovedește faptul că partenerii strategici nu au considerat incidentul din România o prioritate, spune profesorul,