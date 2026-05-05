Valentin Stan: Susținătorii lui Nicușor pot fi identificați cu ușurință prin București, au toți ghiozdan și trotinetă

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre o nouă apariție a președintelui Nicușor Dan, dar și despre abordarea și poziționarea sa în acest context de mare tensiune din politica autohtonă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan analizează tensiunile recente din Guvernul României, apărute în contextul moțiunii de cenzură depuse împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Acesta susține că președintele Nicușor Dan adoptă o tactică de tip „scamatorie”, sugerând că acțiunile sale sunt menite să inducă în eroare pentru a facilita îndepărtarea premierului din funcție.

De asemenea, invitatul a făcut un comentariu referitor la modul în care s-a prezentat recent președintele Dan, cu un ghiozdan în spate. Acesta sugerează că președintele a preluat tactica de la premierul Ilie Bolojan. Referința vizează prima apariție a lui Bolojan la Guvern în funcția de premier. Atunci, acesta a purtat un ghiozdan în spate pentru a sugera că este gata de treabă.

Acum ai văzut că Nicușor trece drept mare scamator. El se face că îl dă jos pe Bolojan… L-a învățat Bolojan. Ai văzut „mucii” prin București fără să aducă rucsac în spate?