Valentin Stan: Arabia Saudită și Kuweitul au semnat acord cu SUA pentru proiectul lor din Orientul Mijlociu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat informațiile apărute despre un posibil proiect de rezoluție pregătit de Statele Unite pentru Consiliul de Securitate ONU, în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a analizat poziția statelor arabe din Golf și relația acestora cu Washingtonul, în plin conflict regional.

Statele arabe din Golf susțin proiectul american privind Ormuz

Profesorul a spus că informațiile apărute în presa internațională contrazic ideea că statele arabe ar încerca să îi îndepărteze pe americani din regiune.

Deci, după ce am aflat că arabii îi dau afară pe americani de acolo, hai să vedem ce mai putem afla.

Valentin Stan a făcut referire la informații publicate de presa turcă despre un proiect american discutat la ONU.

Știi că americanii pregătesc un proiect de rezoluție pentru Consiliul de Securitate, să oblige Consiliul de Securitate Iranul să-și bage mințile în cap în Ormuz.

Invitatul a spus că mai multe state arabe din Golf ar susține inițiativa Washingtonului.

Și ce au făcut? SUA, împreună cu Arabia Saudită, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit susțin proiectul de rezoluție american împotriva Iranului?

Iranul acuză jocuri duble în regiune

Stan a comentat și reacția misiunii iraniene la ONU, care ar acuza statele din Golf că negociază în paralel cu americanii.

Asta se plânge misiunea iraniană la ONU, da?

Profesorul consideră că situația arată cât de complicate sunt negocierile și alianțele din Orientul Mijlociu.