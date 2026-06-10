Valentin Stan denunță contradicțiile dintre comunicările oficiale ale președintelui României

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat declarațiile făcute de autorități după incidentul cu drona maritimă ajunsă în Marea Neagră. Invitatul a susținut că într-un caz care implică securitatea națională și posibile acțiuni ale unei puteri străine, comunicarea publică trebuie să existe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a continuat analiza incidentului din Marea Neagră, după ce în spațiul public au apărut informații și declarații diferite despre momentul în care autoritățile au aflat detalii privind dispozitivul descoperit.

În relațiile internaționale nu există scuza incompetenței

Profesorul a afirmat că responsabilitatea liderilor politici este cu atât mai mare atunci când este vorba despre incidente care pot afecta securitatea statului.

În ceea ce privește relațiile internaționale, dragul meu, scuza că sunt înfiorător de prost nu există. Nu există. Se merge la pușcărie.

Invitatul consideră că autoritățile trebuie să ofere informații precise și să evite contradicțiile în comunicarea publică.

Aici nu te scuzi.

Valentin Stan: Ancheta penală este inevitabilă, dacă asta ar fi o țară

Profesorul a criticat modul în care au fost prezentate informațiile despre incidentul din Marea Neagră.

Șeful statului îți spune pe 5 iunie că are toate informațiile.

Valentin Stan susține că ulterior au apărut declarații diferite privind momentul în care informațiile au fost primite.

Întrebat la trei ore după spune că nu știe când le-am primit. A doua zi zice: știu când le-am primit. Era ora 10.

Invitatul consideră că astfel de neclarități sunt greu de acceptat într-un dosar care privește securitatea națională.

De vreme ce mucii l-au făcut președinte. N-are cum. Nici cu certificat medical. Nici cu anamneza astrologului. Nu merge. Nici cu certificat de oligofren. Dacă găsești vreun condor care să-ți dea așa ceva, ceea ce nu cred că e cazul. Mă refer la condor. Da? Deci aici avem un om care se referă la un act de sabotaj a unei puteri străine pe teritoriul României.

În opinia sa, toate circumstanțele incidentului trebuie clarificate prin procedurile legale și instituționale prevăzute pentru astfel de situații.