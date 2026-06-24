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Valentin Stan critică partidele pro-europene din România: PNL, UDMR și USR sunt în formațiuni europene ai căror lideri au batjocorit îndeplinirea obiectivelor României

Malina Maria Fulga
Valentin Stan, despre partidele pro-europene din România: PNL, UDMR și USR sunt în formațiuni europene ai căror lideri au batjocorit îndeplinirea obiectivelor României
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Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan subliniază o contradicție între marile partide europene, despre care spune că au blocat România la nivel european, și conservatorii, catalogați drept extremiști, care sprijină interesele naționale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan subliniază că grupurile pro-europene PPE și Renew au blocat România la porțile Schengen timp de 20 de ani. Acest blocaj a fost impus prin lideri precum Nehammer și Rutte. El acuză partide precum PNL, UDMR și USR că fac parte din aceste grupuri parlamentare. Profesorul susține că acestea nu fac nimic pentru interesele naționale ale României.

„Deci, conservatorii europeni ai lui Meloni, extremiștii, sunt alături de România pentru a obține condiții mai bune în materie de accesare a bugetului consolidat pe noul exercițiu financiar. Partidul Popular European, din care face parte fostul cancelar Nehammer, și partidul fostului premier olandez Mark Rutte, care face parte din grupul Renew, au ținut România în dispreț total la porțile Schengen ani-n șir, timp de 20 de ani. Spune-mi și mie cum definești extremismul atunci când te raportezi la interesele naționale ale României? Meloni e alături de noi. Extremista, împreună cu Georgică Simion, care este vicepreședinte în grupul Conservatorilor Europeni, unde, atenție, Nicușor primește tot sprijinul ca să promoveze interesul național al României. În acest timp, marile familii din Parlamentul European, și anume Partidul Popular European, din care fac parte partidul lui Nehammer și alte partide importante pentru tine, precum Partidul Național Liberal și UDMR, au fost și sunt în această formațiune politică europeană care și-a bătut joc de România, cu aceste partide românești în ea, în acea formațiune politică europeană, nu în România.”

Deși sunt catalogați drept extremiști, spune Stan, conservatorii din Parlamentul European au întreprins acțiuni directe pentru România. Acesta face referire la colaborarea dintre Giorgia Meloni și Nicușor Dan pentru obținerea unui buget european mai consistent.

„De asemenea, Renew este de reținut ca fiind formațiunea europeană din care face parte partidul lui Mark Rutte și din cauza căruia domnul Rutte ne-a ținut la porțile Schengen-ului. În acest grupaj european, Renew, fiind cine crezi? USR. Deci, partidele PNL, UDMR și USR sunt în formațiuni ale căror lideri au batjocorit România și au împietat grav asupra îndeplinirii obiectivelor acestei țări, în timp ce așa-zișii extremiști sunt umăr la umăr cu Nicușor pentru a promova interesele românești.”

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