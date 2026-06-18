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Valentin Stan explică ce spune Constituția României despre consultarea președintelui cu partidele

Serdaru Mihaela
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Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre rolul președintelui României și despre interpretarea Constituției. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Ce spune Constituția

Valentin Stan subliniază că, potrivit Constituției, este prevăzut clar «un candidat», nu mai mulți. Președintele României desemnează un singur candidat pentru funcția de prim-ministru.

Ce zice el aici? Nu era obligatoriu. Constituția nu prevede de câte ori trebuie să se consulte cu partidul. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Un candidat, spune aici. Unul, subliniază Stan

Consultarea cu partidele

El explică faptul că legea nu impune de câte ori trebuie făcute consultările. Consultarea este obligatorie, dar nu este fixat un număr de întâlniri sau o procedură rigidă.

Valentin Stan: Consultarea vizează un singur candidat, nu mai mulți, la desemnarea premierului

Stan susține că formularea din Constituție este importantă. Dacă legiuitorul ar fi dorit mai mulți candidați, ar fi scris explicit „candidați”. El folosește acest argument pentru a arăta că desemnarea este individuală, nu multiplă.

În urma consultării partidului, dacă ar fi fost așa cum zice nefericitul, știi cum ar fi scris? Președintele României desemnează candidați pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului. Înțelegi? Corect, da. El spune ce? Un candidat. Deci este consultare pe candidat, nu pe candidați, conchide Valentin Stan.

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