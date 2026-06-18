Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre rolul președintelui României și despre interpretarea Constituției. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Valentin Stan subliniază că, potrivit Constituției, este prevăzut clar «un candidat», nu mai mulți. Președintele României desemnează un singur candidat pentru funcția de prim-ministru.
El explică faptul că legea nu impune de câte ori trebuie făcute consultările. Consultarea este obligatorie, dar nu este fixat un număr de întâlniri sau o procedură rigidă.
Stan susține că formularea din Constituție este importantă. Dacă legiuitorul ar fi dorit mai mulți candidați, ar fi scris explicit „candidați”. El folosește acest argument pentru a arăta că desemnarea este individuală, nu multiplă.
În urma consultării partidului, dacă ar fi fost așa cum zice nefericitul, știi cum ar fi scris? Președintele României desemnează candidați pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului. Înțelegi? Corect, da. El spune ce? Un candidat. Deci este consultare pe candidat, nu pe candidați, conchide Valentin Stan.