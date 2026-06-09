Valentin Stan infirmă implicarea Rusiei în incidentul din Portul Constanța: Drona ucraineană nu a fost preluată de ruși așa cum au clarificat specialiștii. Drona se afla în apele teritoriale ale României

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum drona ucraineană din Constanța nu a fost preluată de ruși. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Era pe acolo și un petrolier Safeen Elona. Care a plecat puțin înainte și care aducea petrol din Kazahstan, de la terminalul rusesc de la Novorossysk. Novorossysk e terminalul pe teritoriul Rusiei. De acolo vine petrol în toată Europa. E vorba de petrolul care provine din altă sursă decât cea rusească, dar care trece pe acolo. Sigur, băieții nu știu că micuții ucraineni vor să distrugă și terminalul ăla.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum drona ucraineană din Constanța nu a fost preluată de ruși. Acesta a început prin a explica ruta dronei din Portul Constanța. Acesta afirmă că a fost un mare noroc că drona nu a explodat lângă cele 900 de tone de azotat de amoniu. În caz contrar, întregul oraș Constanța, afirmă istoricul, ar fi fost în pericol de dispariție.