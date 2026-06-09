Valentin Stan infirmă implicarea Rusiei în incidentul din Portul Constanța: Drona ucraineană nu a fost preluată de ruși așa cum au clarificat specialiștii. Drona se afla în apele teritoriale ale României

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum drona ucraineană din Constanța nu a fost preluată de ruși. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum drona ucraineană din Constanța nu a fost preluată de ruși. Acesta a început prin a explica ruta dronei din Portul Constanța. Acesta afirmă că a fost un mare noroc că drona nu a explodat lângă cele 900 de tone de azotat de amoniu. În caz contrar, întregul oraș Constanța, afirmă istoricul, ar fi fost în pericol de dispariție.
Drona s-a plimbat așa vreo 7 km coerent pe lângă dig. Unii au zis bă, cică au preluat-o rușii. Au venit specialiștii și au zis clar că nu. Este imposibil! Dar mergem și pe varianta asta. Deci în portul Constanța suntem pe teritoriul național, ca să nu zică apă, conform dreptului internațional al mării. Drona s-a blocat într-un baraj din ăsta flotabil, care era menit să protejeze de deversări poluante și a explodat la câțiva metri de rezervoare de combustibil și undeva la câțiva kilometri, nu mulți, de vreo 900 de tone de azotat de amoniu. Care dacă ar fi sărit în aer, căutai Constanța pe hartă mult și bine după aia și nu o mai găseai. Era pe acolo și un petrolier Safeen Elona, care a plecat puțin înainte și care aducea petrol din Kazahstan, de la terminalul rusesc de la Novorossysk. Novorossysk e terminalul pe teritoriul Rusiei. De acolo vine petrol în toată Europa. E vorba de petrolul care provine din altă sursă decât cea rusească, dar care trece pe acolo. Sigur, băieții nu știu că micuții ucraineni vor să distrugă și terminalul ăla. Vor să oprească petrolul pentru Europa, pentru că oricum, dacă trece petrol din Kazahstan pe teritoriul Rusiei ca să ajungă la Novorossysk și de acolo în România, rușii încasează niște bani din tranzitul ăla. Nu contează că acționăm pe teritoriul național altor state. Nu contează dacă facem sabotaj în țări conduse de… Pentru că, prieteni fiind, nu contează că distrugem țara…