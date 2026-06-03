Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nawrocki i-a retras ordinul „Vulturul Alb” lui Zelenski după ce a numit o unitate militară după un grup care a comis masacre asupra polonezilor

Valentin Stan: Nawrocki i-a retras ordinul „Vulturul Alb” lui Zelenski după ce a numit o unitate militară după un grup care a comis masacre asupra polonezilor

Serdaru Mihaela
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, a analizat acțiunile și declarațiile președintelui Volodimir Zelenski. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. 

Analistul a spus că unele decizii ale liderului de la Kiev au stârnit nemulțumiri în Polonia. El a menționat controversele legate de UPA și masacrele din Al Doilea Război Mondial.

Atenție, s-au reînhumat și, în același timp, au fost omagiate figuri ale UPA, Armata Insurgentă Ucraineană. Aceștia au ucis zeci de mii de polonezi, mai ales în timpul războiului, în Volânia. Au ucis și evrei, inclusiv români. Vorbim despre perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Au fost masacre. Polonezii reacționează, deși pentru ei Rusia rămâne cel mai mare inamic, spune Stan.

 

Critici legate de România

În emisiune, Stan a afirmat că și românii au avut de suferit din cauza unor grupări naționaliste ucrainene din trecut. El a criticat clasa politică din România pentru modul în care abordează aceste teme istorice.

Așa cum noi, cu limba în dreapta, în stânga, prin prejur, măsurăm și călcăm în picioare și pe românii care au suferit sub acești bandiți, care au comis, atenție, atentate în timpul apartenenței Bucovinei la România Mare, persecutând români și acționând direct împotriva unității statului România Mare. Pe aceștia îi comemorează Zelenski, conchide Stan

 

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Ucraina a privit România ca pe o amenințare, teama lor am fost noi. Au încercat să ne blocheze aderarea la NATO”
07:00
Silviu Predoiu: „Ucraina a privit România ca pe o amenințare, teama lor am fost noi. Au încercat să ne blocheze aderarea la NATO”
ACTUALITATE Valentin Stan: Ucrainenii s-au enervat după ultimele declarații ale lui Nicușor Dan pentru că a sugerat că Putin poate să atace în continuare Ucraina, dar să nu ajungă dronele la noi
06:00
Valentin Stan: Ucrainenii s-au enervat după ultimele declarații ale lui Nicușor Dan pentru că a sugerat că Putin poate să atace în continuare Ucraina, dar să nu ajungă dronele la noi
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Miza în războiul Nicușor – Bolojan aparține decidenților politici din spatele Serviciilor de Informații”
23:00
Silviu Predoiu: „Miza în războiul Nicușor – Bolojan aparține decidenților politici din spatele Serviciilor de Informații”
VIDEO Șeful spionilor români ironizează posibila nominalizare de premier – Eugen Tomac: „Atunci mă calific și eu”
22:39
Șeful spionilor români ironizează posibila nominalizare de premier – Eugen Tomac: „Atunci mă calific și eu”
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Am insistat să alegem ca președinte o persoană care ne-a spus din campanie că are probleme de comunicare și de luare a deciziilor”
22:30
Silviu Predoiu: „Am insistat să alegem ca președinte o persoană care ne-a spus din campanie că are probleme de comunicare și de luare a deciziilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 3 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen (R) Virgil Bălăceanu
22:05
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 iunie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen (R) Virgil Bălăceanu
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
„Ar trebui să demisioneze imediat. Rușii își freacă mâinile de bucurie!”. Generali de top reacționează după ce șeful Armatei a devenit suspect la DNA
Mediafax
Radu Miruță știa de dosarul DNA al lui Gheorghiță Vlad. Audierile, amânate din cauza ședinței despre drona din Galați
Click
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
ULTIMELE cuvinte rostite de polițistul Ciprian Verdeș, înainte să fie ucis de propriul său fiu 😲
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Cu cât a fost vândută la licitație prima ediție a cărții Harry Potter?
ACTUALITATE 3 Iunie, calendarul zilei: Frații Hernández (No Mercy) împlinesc 55 de ani, Rafael Nadal face 40. Désiré Doué împlinește 21 de ani
07:15
3 Iunie, calendarul zilei: Frații Hernández (No Mercy) împlinesc 55 de ani, Rafael Nadal face 40. Désiré Doué împlinește 21 de ani
EXCLUSIV Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
06:30
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
CONTROVERSĂ Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
05:30
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
EXCLUSIV Cum a scăpat de la școala de corecție elevul premiant care și-a înjunghiat profesoara de japoneză
05:00
Cum a scăpat de la școala de corecție elevul premiant care și-a înjunghiat profesoara de japoneză
EVENIMENT Gabriela Firea, conferință la Parlamentul European. Medicii și politicienii caută soluții pentru scăderea natalității și îmbătrânirea populației
22:27
Gabriela Firea, conferință la Parlamentul European. Medicii și politicienii caută soluții pentru scăderea natalității și îmbătrânirea populației
CONTROVERSĂ Jurnalistul Dan Andronic susține ca Digi 24, televiziune apropiată de Ilie Bolojan, primește aproape 200 de milioane de euro din SAFE
22:12
Jurnalistul Dan Andronic susține ca Digi 24, televiziune apropiată de Ilie Bolojan, primește aproape 200 de milioane de euro din SAFE

Cele mai noi

Trimite acest link pe