Valentin Stan: Nawrocki i-a retras ordinul „Vulturul Alb” lui Zelenski după ce a numit o unitate militară după un grup care a comis masacre asupra polonezilor

Atenție, s-au reînhumat și, în același timp, au fost omagiate figuri ale UPA, Armata Insurgentă Ucraineană. Aceștia au ucis zeci de mii de polonezi, mai ales în timpul războiului, în Volânia. Au ucis și evrei, inclusiv români. Vorbim despre perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Au fost masacre. Polonezii reacționează, deși pentru ei Rusia rămâne cel mai mare inamic, spune Stan.

Analistul a spus că unele decizii ale liderului de la Kiev au stârnit nemulțumiri în Polonia. El a menționat controversele legate de UPA și masacrele din Al Doilea Război Mondial.

Critici legate de România

În emisiune, Stan a afirmat că și românii au avut de suferit din cauza unor grupări naționaliste ucrainene din trecut. El a criticat clasa politică din România pentru modul în care abordează aceste teme istorice.

Așa cum noi, cu limba în dreapta, în stânga, prin prejur, măsurăm și călcăm în picioare și pe românii care au suferit sub acești bandiți, care au comis, atenție, atentate în timpul apartenenței Bucovinei la România Mare, persecutând români și acționând direct împotriva unității statului România Mare. Pe aceștia îi comemorează Zelenski, conchide Stan