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Valentin Stan: Nicușor Dan îl amenință pe Putin că îi expulzează ambasadorul de la București. Pe ruși nu îi interesează

Serdaru Mihaela
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În emisiunea lui Marius Tucă, Valentin Stan discută despre declarațiile politice și percepția amenințărilor României față de Rusia și alte puteri. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

În emisiunea „Marius Tucă Show”, discuția cu Valentin Stan atinge teme de politică internațională, conflicte și tratate globale.

Critici despre politica internațională

Valentin Stan pune sub semnul întrebării felul în care statele mari folosesc discursul politic. Potrivit analistului, unele amenințări nu sunt luate în serios și sunt mai mult declarații de imagine decât acțiuni reale.

Referiri la conflicte globale

Se fac comparații între diferite situații internaționale, inclusiv tensiuni între SUA, Iran și Rusia.

Pe americani i-au făcut zob, dar înainte ziceau: «Vă aruncăm în mare, vă aruncăm de pe ciomolumba, vă ștergem din galaxie». Acum să vedeți cum îi amenință. Uite cum amenință iranienii pe americani. 768 C, spune Stan.

Amenințări și reacții politice

Valentin Stan a spus că unele amenințări politice sunt exagerate în spațiul public. El a dat ca exemplu ideea de expulzare a unui ambasador sau declarațiile dure dintre state.

Noi îl amenințăm pe Putin, că ii expulzăm ambasadorul, întreabă Valentin Stan

Rusia, SUA și Iran

În analiză au fost menționate Rusia, Statele Unite și Iran. Ideea centrală a fost că relațiile internaționale sunt marcate de interese strategice.

Valentin Stan: Ambasadorul Rusiei n-are legătură cu faptul că „vă amenințăm că ieșim din Tratatul de neproliferare nucleară”, că pe ei îi doare în spate de România, cum îi doare în spate pe americani de Iran și de Tratatul de neproliferare nucleară, din care oricum se fac tot felul de șmecherii pe lângă tratat. Noi îl amenințăm pe Putin, că ii expulzăm ambasadorul?

Marius Tucă: E o amenințare gravă.

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