Valentin Stan prezintă o situație similară cu cea din Constanța în Letonia: Premierul Letoniei și-a dat demisia după ce ministrul Apărării nu a trimis un mesaj de alertă către populație

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a revenit asupra comparației dintre incidentul recent din România și un caz petrecut în Letonia, unde mai multe drone au pătruns pe teritoriul țării. Invitatul a susținut că reacția autorităților letone a fost complet diferită și că acolo au existat consecințe politice importante după apariția problemelor în sistemul de alertare și securitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a amintit că premierul leton Evika Silina și-a anunțat demisia după o criză politică declanșată de incidentele cu drone și de tensiunile apărute în coaliția de guvernare.

În Letonia au existat consecințe politice după incidentele cu drone

Profesorul a explicat că premierul leton a luat măsuri după apariția problemelor semnalate în gestionarea incidentelor.

Această frumoasă doamnă, și onorabilă, și inteligentă, și excepțională în tot ce a făcut, și-a dat demisia. După ce l-a demis pe ministrul Apărării.

Potrivit lui Stan, situația din Letonia a avut la bază incidente similare cu cele discutate în România.

Atât Letonia cât și Ucraina au recunoscut că dronele ar fi putut fi UAV-uri ucrainene. Ca la noi.

Una dintre drone s-a prăbușit, iar alta a provocat pagube materiale.

O dronă s-a prăbușit la sol, în timp ce alta a lovit o facilitate de depozitare.

Valentin Stan: Pentru treaba asta a plecat un guvern într-o țară civilizată a Uniunii Europene

Stan a insistat asupra modului în care populația a reacționat după incidente.

Locuitorii din zonă au spus presei că răspunsul oficial la incident a fost întârziat și insuficient.

Profesorul a subliniat că una dintre criticile formulate în Letonia a vizat funcționarea sistemului de alertă.

Ei au declarat că sistemul de alertă prin telefonie mobilă nu a fost activat timp de o oră.

Invitatul a folosit acest exemplu pentru a compara reacțiile instituționale și politice din cele două state.