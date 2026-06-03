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Valentin Stan: Ucrainenii s-au enervat după ultimele declarații ale lui Nicușor Dan pentru că a sugerat că Putin poate să atace în continuare Ucraina, dar să nu ajungă dronele la noi

Andrei Rosz
Valentin Stan: Ucrainenii s-au enervat după ultimele declarații ale lui Nicușor Dan pentru că a sugerat că Putin poate să atace în continuare Ucraina, dar să nu ajungă dronele la noi
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum ucrainenii s-au enervat după ultimele declarații ale lui Nicușor Dan pentru că a sugerat că Putin poate să atace în continuare Ucraina, dar să nu ajungă dronele la noiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Tu știi că râd ucrainenii de Nicușor Dan? Păi nu e el frate cu Zelenski? Nu știi de ce râd? Păi a zis așa băi, rușilor, bă, când mai veniți cu bombardeaua, bă să-i bombardați pe ăștia, pe ucraineni. S-au aprins ucrainenii în legătură cu declarația lui Nicușor Dan și comentează.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum ucrainenii s-au enervat după ultimele declarații ale lui Nicușor Dan. Președintele ar fi sugerat că Putin poate să atace în continuare Ucraina, dar să nu ajungă dronele la noi. Istoricul a ridiculizat declarația președintelui. Acesta afirmă că declarația lui Nicușor Dan a stârnit discuții și de partea ucrainenilor.

Tu știi că râd ucrainenii de Nicușor Dan? Păi nu e el frate cu Zelenski? Nu știi de ce râd? Păi a zis așa băi, rușilor, bă, când mai veniți cu bombardeaua, bă să-i bombardați pe ăștia, pe ucraineni. S-au aprins ucrainenii în legătură cu declarația lui Nicușor Dan și comentează. E pe bune, e verificată informația.

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