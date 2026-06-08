Victor Ponta anunță o întâlnire politică cu Eugen Tomac : „Mâine avem întâlnire pentru a ne cere susținerea Parlamentară”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a anunțat că Eugen Tomac va veni mâine pentru a cere sprijinul politic al grupului Uniți pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Mâine, domnul prim-ministru desemnat, Eugen Tomac, vine la grup. Bănuiesc că vine ca să ceară sprijin. Cum să nu votez? Stai puțin, fac parte dintr-un grup care mâine se întâlnește și o să ia o decizie.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a anunțat că Eugen Tomac va veni mâine pentru a cere sprijinul politic al grupului Uniți pentru România. Acesta spune că Tomac vine, cel mai probabil, pentru a cere sprijin. Ponta subliniază că mâine se va lua o decizie după întâlnirea politică cu Tomac. Politicianul mai spune că majoritatea colegilor săi din grupul Uniți pentru România sunt la primul mandat.