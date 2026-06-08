Victor Ponta anunță o întâlnire politică cu Eugen Tomac : „Mâine avem întâlnire pentru a ne cere susținerea Parlamentară”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a anunțat că Eugen Tomac va veni mâine pentru a cere sprijinul politic al grupului Uniți pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a anunțat că Eugen Tomac va veni mâine pentru a cere sprijinul politic al grupului Uniți pentru România. Acesta spune că Tomac vine, cel mai probabil, pentru a cere sprijin. Ponta subliniază că mâine se va lua o decizie după întâlnirea politică cu Tomac. Politicianul mai spune că majoritatea colegilor săi din grupul Uniți pentru România sunt la primul mandat.
„O provocare pentru mine, pentru că ei sunt toți la primul mandat și cumva… Domnule, uite, eu sunt mai bătrân, mai trecut prin toate, vă spun părerea mea, dacă vreți să mă ascultați, bine, nu vreți… Suntem un grup parlamentar. Mâine, domnul prim-ministru desemnat, Eugen Tomac, vine la grup. Bănuiesc că vine ca să ceară sprijin. Cum să nu votez? Stai puțin, fac parte dintr-un grup care mâine se întâlnește și o să ia o decizie. O să-ți spun.”, a declarat politicianul.