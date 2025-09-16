Victor Ponta: „Fiica mea mi-a spus că toată lumea știe cine este CHARLIE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre interacțiunea pe care a avut-o cu Charlie Kirk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre interacțiunea pe care a avut-o cu Charlie Kirk. Acesta povestește că s-a întâlnit pentru prima dată cu Kirk în West Palm Beach. Pe atunci nu știa cine este. L-a văzut, l-a cunoscut și i-a dat follow pe platforma X. Abia după începerea campaniei electorale, cineva din echipa lui Kirk a intrat în contact cu Ponta. Acesta susține că i s-a propus un interviu, pe care l-a și făcut cu Kirk.
Politicianul povestește și o întâmplare pe care a trăit-o alături de fiica lui. Stabilind un interviu cu Charlie Kirk, politicianul a decis să îi povestească fiicei sale, Irina, despre ce urma să se întâmple. Aceasta l-a dezaprobat în inițiativa de a interacționa cu Kirk. Surprinderea fostului prim-ministru a fost că influencerul este cunoscut și în România. Abia după o dezbatere avută cu Irina, Ponta a înțeles amploarea pe care o avea Kirk în rândul tinerilor, atât din State, cât și din România.
„Cred că ne-am întâlnit o dată la West Palm Beach. Nu știam atunci cine e. L-am văzut, i-am dat și eu follow pe platforma X. După care, după ce a început campania electorală, cineva din echipa lui m-a întrebat dacă vreau să facem un interviu. Am făcut interviul. Hai să îți povestesc un lucru care cred că o să ți se pară interesant. Ești tată de fată, ca și mine. Când am primit să fac un interviu cu Charlie Kirk, i-am zis Irinei, fata mea mai mare, care are 17 ani. Și i-am zis, uite, o să fac un interviu cu un tip din America, un influencer. Un tip, Charlie Kirk. «Nu, nu cred că faci așa ceva.». Zic, stai, stai. Primul lucru, Irina, tu știi cine e Charlie Kirk? Că eu nu prea știu, sincer să fiu. «Bineînțeles că știu, toată lumea știe.». Extraordinar. Zice, ne certăm între noi, colegii. Bun, zic. Și de ce să nu fac cu el? «Păi tu știi ce a zis de femei?». Nu știu, sincer, nu știu, spune-mi. Păi a zis aia… Bun, cu aia nu-s de acord, zic. Dar uite, a zis și alte lucruri… Am avut o dezbatere cu fiica-mea, apropo de faptul că el chiar era extraordinar de urmărit, nu doar de tinerii din America, ci și de cei din România. Și te anunț, că tu nu știi… Nu erai aici în studio când ți-am ocupat studioul. A fost singura dată când Irina a venit cu mine, a stat aici. A vrut ea să vină. Zice, vin să văd ce zici… Noi, cred că nu ne dăm seama cât de urmărit era în America, și de admiratori, și de adversari.”, a explicat politicianul.