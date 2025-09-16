Victor Ponta: „Fiica mea mi-a spus că toată lumea știe cine este CHARLIE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre interacțiunea pe care a avut-o cu Charlie Kirk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Cred că nu ne dăm seama cât de urmărit era Charlie Kirk în America, și de admiratori, și de adversari.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre interacțiunea pe care a avut-o cu Charlie Kirk. Acesta povestește că s-a întâlnit pentru prima dată cu Kirk în West Palm Beach. Pe atunci nu știa cine este. L-a văzut, l-a cunoscut și i-a dat follow pe platforma X. Abia după începerea campaniei electorale, cineva din echipa lui Kirk a intrat în contact cu Ponta. Acesta susține că i s-a propus un interviu, pe care l-a și făcut cu Kirk.

Politicianul povestește și o întâmplare pe care a trăit-o alături de fiica lui. Stabilind un interviu cu Charlie Kirk, politicianul a decis să îi povestească fiicei sale, Irina, despre ce urma să se întâmple. Aceasta l-a dezaprobat în inițiativa de a interacționa cu Kirk. Surprinderea fostului prim-ministru a fost că influencerul este cunoscut și în România. Abia după o dezbatere avută cu Irina, Ponta a înțeles amploarea pe care o avea Kirk în rândul tinerilor, atât din State, cât și din România.